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futebol Futebol feminino: Arena de Pernambuco recebe Brasil x Argentina Amistoso faz parte da preparação para a disputa da Copa do Mundo de 2027, que acontecerá em solo brasileiro

Dia de seleção brasileira feminina de futebol na Arena de Pernambuco. Nesta terça-feira (13), às 20h30, a equipe recebe a Argentina em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil. A Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, está entre os estádios que receberão jogos do torneio.





Reencontro

As equipes voltam a duelar três dias depois do confronto que terminou com vitória brasileira por 3x1, no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. Duelo que teve um sabor especial para Clarinha, a meia-campista que estreou pela Canarinho.

“Foi uma emoção muito grande. Representar a seleção principal, com um estádio cheio e a torcida vibrando a todo instante só me dá motivos para agradecer. É um momento que vou guardar com muito carinho para o resto da minha vida”, disse.

Quem também teve motivos para celebrar foi a atacante Geyse, que marcou um golaço de bicicleta. A jogadora do América (MEX) vem em grande fase, com 16 gols e três assistências em dez jogos.

“O gol é fruto do trabalho que eu venho fazendo no clube. Eu tento trazer esse momento que estou vivendo aqui para a Seleção e foi isso que fiz. Por isso, quero dedicar esse gol a todos os meus fãs do México, que estavam me pedindo um gol de bicicleta, e também a todos os torcedores brasileiros”, afirmou.

Cortes

Apesar da vitória, o duelo também teve notas tristes. A lateral Bruninha e a meia Angelina foram desconvocadas pela seleção após se lesionarem no jogo. A primeira sofreu uma entorse no joelho direito. Após avaliação clínica e radiológica, foi confirmada a ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA).

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a jogadora do Gotham FC seguirá em tratamento com a delegação brasileira até o fim da Data Fifa de outubro para posterior programação cirúrgica.

Já Angelina, do Orlando Pride, sofreu um trauma direto na face e foi diagnosticada com fratura nasal. A atleta dará continuidade ao tratamento junto ao clube.

Em junho de 2024, 33,7 mil torcedores acompanharam na Arena de Pernambuco a vitória do Brasil por 4x0 diante da Jamaica, em amistoso que estabeleceu, à época, o recorde de público do futebol feminino no Nordeste. O sorteio oficial da Copa do Mundo que definirá os grupos e os confrontos da primeira fase ocorrerá no dia 11 de dezembro de 2026, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho. A Arena de Pernambuco receberá sete partidas do torneio ao todo, com seis jogos da fase de grupos e um das oitavas de final.

A seleção feminina não jogará em Pernambuco durante o Mundial. Até o momento, estão previstos jogos no Maracanã, no Rio de Janeiro, na Neo Química Arena, em São Paulo, e no Mané Garrincha, em Brasília.

Operação

O Governo de Pernambuco divulgou um esquema especial de transporte público para os torcedores que vão acompanhar o jogo. A linha especial 047 Cosme e Damião/Arena, operada pela Mobibrasil, será ativada, com operação a ser iniciada às 18h, seguindo até o horário determinado pela fiscalização do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM). O transporte fará a ligação entre o Terminal Integrado Cosme e Damião e a Arena de Pernambuco

A tarifa da operação especial será de R$ 4,50, correspondente à Tarifa A. O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou utilizando todos os cartões VEM. Por se tratar de um serviço especial criado para atender ao evento, não serão concedidas gratuidades ou abatimentos tarifários. Os passageiros também deverão utilizar pulseiras distribuídas para a operação

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