Futebol feminino: Brasil fica no empate com a Argentina em amistoso na Arena de Pernambuco
Seleção abriu 2x0, mas cometeu erros na marcação e saiu de campo frustrando os torcedores pernambucanos
Um início empolgante, um final frustrante. Após abrir 2x0, a Seleção Brasileira feminina cedeu o empate em 2x2 diante da Argentina, nesta terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.
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O jogo
O técnico Arthur Elias mexeu bastante na equipe que venceu a mesma Argentina no Beira-Rio. Apenas as laterais Isabela e Raíssa Bahia permaneceram entre as titulares. Por falar em Raíssa, foi dela o cruzamento na medida para Bia Zaneratto abrir o placar para o Brasil na Arena Pernambuco.
O prêmio de melhor assistência a gol do jogo por pouco não foi de Gio Garbelini. A atacante deu um lindo passe de calcanhar para Johnson, mas a centroavante bateu para fora. Minutos depois, a mesma Gio mostrou como se faz. Após falha na marcação argentina, a bola sobrou para a camisa 21 bater colocado e fazer 2x0.
Não foi somente a defesa da Argentina que errou. A zaga brasileira deixou um buraco pelo meio e permitiu Falfán entrar livre para chutar na saída de Thaís Lima e balançar as redes na Arena.
Mesmo tendo mais posse de bola, o Brasil seguia dando muito espaço para os contra-ataques. Aos oito do segundo tempo, Isabela derrubou Holzheier na área. Pênalti que Bonsegundo foi para a cobrança e estufou as redes para empatar a partida.
No momento mais delicado do Brasil no jogo, as mandantes acabaram beneficiadas pela expulsão de Dominguez, que puxou o cabelo de Kerolin em arremesso lateral.
A vantagem numérica fez as brasileiras ficarem mais próximas do gol. Geyse por pouco não marcou, parando em ótima defesa de Esponda. Depois foi Marília que, na pequena área, finalizou para fora.
Esponda seguia atrapalhando os planos brasileiros. A goleira se esticou para evitar um golaço de falta de Duda Sampaio. No fim, os pernambucanos deixaram a Arena sem celebrar a vitória da Seleção.
Mundial
A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho. A Arena de Pernambuco receberá sete partidas do torneio ao todo, com seis jogos da fase de grupos e um das oitavas de final.
A Seleção Feminina não jogará em Pernambuco durante o Mundial. Até o momento, estão previstos jogos no Maracanã, no Rio de Janeiro, na Neo Química Arena, em São Paulo, e no Mané Garrincha, em Brasília.
Público total: 29.444 torcedores
Renda: R$ 843.165,00