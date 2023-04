Futebol internacional: fim de semana tem clássicos na Itália e na Espanha

A- A+

A temporada europeia entra na reta final. Ao longo do fim de semana, as principais ligas de futebol do mundo têm jogos-chave nas disputas por títulos e vagas nas competições internacionais. Entre as partidas de destaque estão Barcelona – líder do Campeonato Espanhol – e Atlético de Madrid; e o duelo entre o Napoli, que tem larga vantagem na disputa pelo título italiano, e a Juventus.

Na Itália, a briga mais quente é pelas vagas na Liga dos Campeões e nos outros torneios da UEFA. A Juventus – que ao longo da semana conseguiu reverter, provisoriamente, a punição judicial que tirou 15 pontos conquistados pela equipe por acusações de fraude fiscal – volta a sonhar com uma vaga na Champions e recebe o Napoli, que lidera com folga a Serie A e caminha em direção ao terceiro scudetto. O duelo acontece no domingo (23), às 15h45.

O fim de semana no italiano ainda tem jogos importantes na disputa pelas competições internacionais. No domingo (23), Milan e Inter, que disputarão a semi da Champions, enfrentam, respectivamente, o Lecce e o Empoli.



Em La Liga, o destaque da rodada é o confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid, domingo (23), às 11h15. Com uma vantagem de 11 pontos sobre o Real Madrid e com nove jogos restantes, o clube catalão busca ampliar a vantagem e voltar a vencer depois de dois empates sem gols. Já o Atleti, que vem de seis vitórias consecutivas, vê no confronto uma oportunidade para diminuir a distância em relação ao líder e sonhar com uma arrancada na reta final. O Real, vice-líder, recebe o Celta de Vigo no sábado (22), às 16h, na expectativa de um tropeço do Barça.

A disputa pelo título está mais aberta na Alemanha. Com apenas seis rodadas restantes, o Bayern lidera com 59 pontos, mas vê o Borussia Dortmund logo atrás, com 57. No sábado (22), os bávaros visitam o Mainz, às 10h30; enquanto o Dortmund joga em casa contra o Eintracht Frankfurt.

Na Premier League, o empate do Arsenal em casa contra o Southampton, na sexta (21), fez com que o Manchester City passe a depender de si mesmo para conquistar o título. A equipe comandada por Pep Guardiola, no entanto, não entra em campo neste final de semana. O destaque no Inglês vai para o confronto entre o Newcastle – do ex-Sport Joelinton e de Bruno Guimarães – e o Tottenham, um confronto direto por vaga na Champions; o jogo será disputado no domingo (23), às 10h.



