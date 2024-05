A- A+

FUTEBOL Futebol na visão do árbitro: o que é a "refcam" e para que serve tecnologia usada na Premier League Juiz Jarred Gillett adotou dispositivo acoplado a sistema de comunicações durante goleada do Crystal Palace contra o Manchester United

Leia também

• Árbitro vai usar câmera corporal no Campeonato Inglês pela primeira vez

• Árbitro relata na súmula paralisação em Atlético-MG x Sport por confusão no setor visitante

• CPI da Manipulação de Resultados convoca árbitro da última Copa e chefe de arbitragem da CBF

Não só a goleada por 4 a 0 chamou a atenção durante a vitória do Crystal Palace sobre o Manchester United, nesta segunda-feira. A tecnologia está cada vez mais sendo introduzida no futebol, e a novidade para esta partida foi uma câmera instalada no uniforme do árbitro Jarred Gillett. Pela primeira vez, a Premier League adotou o equipamento "refcam".

No ano passado, a Associação de Futebol britânica anunciou que testaria câmeras corporais em árbitros das ligas inferiores de futebol da Inglaterra. A tecnologia consiste num dispositivo instalado na orelha do árbitro principal, acoplado ao habitual sistema de comunicações que toda a equipe de arbitragem possui. O objetivo desse novo ângulo de imagens é ajudar a tirar dúvidas de jogadas, mas também manter um registo das interações entre o juiz e os jogadores de futebol.

As imagens não são transmitidas ao vivo pela TV e nem no estádio. A liga informou em comunicado que os torcedores poderão assisti-las no final do ano como parte de um programa produzido pela Premier League Productions, "com o objetivo de oferecer mais informação e educação sobre as demandas da arbitragem na Premier League."

A Bundesliga, na Alemanha, utilizou uma “Refcam” em uma de suas partidas nesta temporada. Foi na 23ª rodada do campeonato da primeira divisão entre Eintracht Frankfurt e Wolfsburg, que terminou em empate de 2 a 2. A tecnologia serviu para fornecer informações sobre a perspectiva do árbitro, que na ocasião era Daniel Schlager, e também contribuiu para o trabalho do VAR. O trabalho realizado foi apresentado num documentário de 26 minutos e mostrou detalhes dessa nova perspectiva.

A organização inglesa acrescentou, ainda, que para implementar a utilização da câmera, localizada sobre a orelha esquerda de Gillett, o IFAB (responsável por regulamentar as regras do futebol), a Premier League, o PGMOL (órgão responsável pela arbitragem de jogos do futebol profissional inglês) e ambos os clubes tiveram de aprová-la. Além disso, os jogadores foram avisados com antecedência para que ficassem cientes de que tudo seria gravado.

Antes, esta tecnologia foi testada no peito dos árbitros, mas agora foi colocada quase ao nível dos olhos para obter um ângulo semelhante à visão do árbitro. As câmeras corporais, posteriormente incluídas na estratégia oficial de arbitragem da Federação Inglesa de Futebol (FA) para 2023-26, também estão sendo testadas em ligas regionais em Liverpool, Essex e Worcestershire. A FA anunciou que o objetivo é explorar se a utilização deste tipo de câmaras corporais "ajuda a melhorar o comportamento dos participantes [do jogo] e o respeito pelos árbitros no futebol".

Veja também

Copa Libertadores Atlético-MG ganha do Rosario Central e é 1º brasileiro garantido nas oitavas da Libertadores