ESPORTES Futebol, tênis, F1 e mais: fim de ano será de maratona esportiva; veja agenda Último mês do ano contará com definições no futebol brasileiro e na Fórmula 1, além da tradicional rodada de natal na NBA e uma partida no Boxing Day da Premier League

O calendário esportivo de dezembro promete uma maratona para o torcedor. O mês abre com o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e terá ainda o desafio entre João Fonseca e Carlos Alcaraz no tênis, GP decisivo na Fórmula 1 e muito futebol, com as retas finais do Brasileirão e da Copa do Brasil e a disputa do Intercontinental.

Sorteio da Copa do Mundo de 2026 — 5 de dezembro

O calendário esportivo de dezembro começa no dia 5, em Washington, nos Estados Unidos. E não é com uma partida. Nesta sexta-feira, será realizado o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, e a seleção brasileira, uma das cabeças de chave, conhecerá seus adversário e o caminho até a decisão em busca do hexacampeonato.



Grand Slam de Tóquio de Judô — 6 e 7 de dezembro

A primeira competição do calendário esportivo é no judô, mais especificamente no Japão. O tradicional Grand Slam de Tóquio, que acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, encerra oficialmente a temporada da Federação Internacional de Judô. No total, o Brasil terá seis atletas na competição: Michel Augusto, Willian Lima, Marcelo Fronckowiak, Larissa Pimenta, Shirlen Nascimento e Nauana Silva.

GP de Abu Dhabi — 7 de dezembro

A Fórmula 1 encerra o ano no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi. A etapa final costuma definir posições importantes no Mundial e, pela primeira vez desde 2021, a disputa pelo título será decidida no último Grande Prêmio da temporada, com três pilotos disputando ponto a ponto o posto de grande campeão: Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri.

Brasileirão (última rodada) — 7 de dezembro

A penúltima rodada da Série A já está em andamento, mas algumas definições, nas duas pontas da tabela, podem ficar para a jornada final, no dia 7. Quem fica com o título? Quem garante vagas diretas na fase de grupos da Libertadores? E quem será rebaixado para a segunda divisão? Todas essas respostas serão conhecidas no máximo até o domingo.



João Fonseca x Carlos Alcaraz — 8 de dezembro

Estrela do tênis brasileiro, João Fonseca, 24º do ranking da ATP, enfrentará Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, em um torneio exibição, em 8 de dezembro, no loanDepot park, estádio do Miami Marlins, da Major League Baseball (MLB). A primeira partida do evento em solo americano começa às 21h (de Brasília), e João não joga antes de 22h15.



Mundial de Clubes Feminino de Vôlei — 9 a 14 de dezembro

O Mundial de Clubes Feminino movimenta o vôlei nos últimos dias do ano. A competição, que reúne oito equipes, será disputada no Ginásio do Pacaembu, em São Paulo, entre os dias 9 e 14. O Brasil terá dois representantes: Praia Clube, atual campeão sul-americano, e Osasco, convidado como equipe do país-sede.

Mundial de Clubes Masculino de Vôlei — 16 a 21 de dezembro

Após o feminino, é a vez do Mundial Masculino de Vôlei, que ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro. O torneio será disputado no Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará, e contará com oito equipes, sendo três brasileiras: Cruzeiro, Praia Clube e Campinas. Os outros participantes são Perugia (Itália), Zawierce (Polônia), Osaka Bluteon (Japão), Al Rayyan (Catar) e Asswehly (Líbia).

Copa do Brasil (semifinal e final) — de 10 a 21 de dezembro

Logo após o fim do Brasileirão, quatro gigantes do futebol brasileiro (Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco) disputam as semis e as finais da Copa do Brasil, entre os dias 10 e 21. Paulistas e mineiros se enfrentam por uma vaga na decisão nos dias 10 e 14, enquanto o clássico carioca será nos dias 11 e 14.

Quem vencer, avança à decisão do torneio, que será realizada na quarta-feira, dia 17 de dezembro, e no domingo, dia 21. O título encerra a temporada do futebol nacional com um dos troféus mais cobiçados do país.

Copa Intercontinental — de 10 a 17 de dezembro

Com o título da Libertadores, o Flamengo ganhou o direito de participar da Copa Intercontinental, que será disputada em Doha, no Catar. O primeiro jogo, também conhecido como Derby das Américas, acontece no dia 10, e o time rubro-negro estreia na competição diante do Cruz Azul, do México. Se avançar, ainda entra em campo nos dias 13 e 17.

A Challenger Cup dá sequência à disputa da Copa Intercontinental e é uma espécie de semifinal. Quem avançar de Flamengo x Cruz Azul jogará contra o campeão africano, o Pyramids, do Egito, no dia 13. O vencedor enfrentará o PSG na final da competição, no dia 17.



Rodada de Natal da NBA — 25 de dezembro

No basquete, a NBA mantém a tradição da rodada natalina com cinco partidas envolvendo algumas das franquias mais populares da liga. Cleveland Cavaliers x New York Knicks, San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder, Houston Rockets x Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks x Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets são os confrontos a que os amantes do esporte podem assistir no feriado.

Boxing Day na Premier League — 26 de dezembro

Tradicionalmente, o Campeonato Inglês tem uma rodada da competição disputada no dia seguinte ao Natal, conhecida como Boxing Day. Neste ano, no entanto, a liga esvaziou a prática, que terá somente uma partida realizada no dia 26 de dezembro — o Manchester United recebe o Newcastle, em Old Trafford, pela 18ª rodada. Os demais jogos serão nos dias 27 e 28.

Nick Kyrgios x Aryna Sabalenka — 28 de dezembro

No fim do mês, haverá no tênis uma nova edição da "Batalha dos Sexos", uma versão moderna do clássico de 1973 entre Billie Jean King e Bobby Riggs. A número 1 do mundo entre as mulheres, Aryna Sabalenka, enfrentará o australiano Nick Kyrgios, ex-top 13 do ranking masculino, em uma partida-exibição, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no dia 28.



Corrida de São Silvestre — 31 de dezembro

A tradicional prova de rua encerra o ano esportivo no Brasil. Com 55 mil participantes, a São Silvestre chegará a sua 100ª edição. As inscrições se esgotaram em cerca de seis horas.



Os atletas percorrerão os emblemáticos 15km do percurso pelas ruas do centro de São Paulo, passando por pontos históricos da capital paulista e enfrentando o desafio da icônica subida da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio.

