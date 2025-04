Maior transferência da história do futsal, pernambucano Cléber André é destaque de clube saudita

A- A+

O ala pernambucano Cléber André é o novo destaque do Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. Contratado no fim de 2024, o jogador desembarcou no clube saudita na maior negociação do Futsal, que custou aos árabis cerca de 200 mil euros, valor pago ao Illes Balears Palma, da Espanha.

Desde sua chegada, Cléber tem sido peça fundamental na equipe e já se destaca sendo um dos protagonistas do Al-Qadisiyah nos playoffs da Saudi Premier League de futsal, participando de oito gols em dois jogos.

“Tem sido uma experiência incrível competir nesse nível aqui. Os playoffs estão sendo intensos, com jogos muito disputados, e estou feliz por poder contribuir em momentos decisivos. O objetivo é levar o clube ao título” declarou o jogador.

Natural do Recife, Cléber iniciou sua trajetória esportiva aos oito anos, atuando tanto no futsal quanto no futebol. O jogador passou pelas categorias de base de Sport, Náutico e Santa Cruz.

Sua carreira ganhou projeção no Atlântico Erechim, do Rio Grande do Sul, onde atuou até o final de 2020. O desempenho no clube gaúcho lhe rendeu uma oportunidade internacional: contratado pelo Illes Balears Palma, da Espanha, teve passagem marcante pelo Real Betis, onde foi artilheiro da equipe no ano em que esteve emprestado.

Ao retornar ao Palma, viveu o auge da carreira. Foi artilheiro da equipe na elite espanhola e um dos grandes nomes na conquista da Liga dos Campeões da UEFA, consolidando-se como referência no futsal europeu.

Agora, em solo saudita, Cléber André dá início a um novo capítulo, buscando manter o protagonismo e mirando títulos com o Al-Qadisiyah.



Veja também