Sport Futsal: Com sete reforços, comissão técnica avalia início de pré-temporada do Sport Equipe rubro-negra se prepara para disputa do Brasileirão, que começa em maio

Nesta segunda-feira (4), a equipe adulta do futsal do Sport deu início à terceira semana de pré-temporada. O início da preparação leonina, que está de olho na disputa do Brasileirão, previsto para maio, tem agradado a comissão técnica.

“Até aqui, foram duas semanas com um alto nível de intensidade e comprometimento. O grupo está muito animado com o projeto e tem dado essa resposta dentro de quadra. Para nós, é gratificante ver todos empenhados em levar o nome do Sport para o topo”, avaliou Eduardo Cabral, auxiliar técnico da equipe adulta e treinador da categoria Sub-20.

O plantel leonino contou com uma pequena reformulação: sete contratações chegaram para reforçar o time, que também contou com renovações e promoções de atletas das categorias de base.

Foram contratados: o goleiro Dasaev, os fixos Wanderson Pernambucano e Major, os alas-direitos Balão e George e, por fim, os alas-esquerdos Migulha e Baton. Além das posições de origem, foram selecionados atletas que podem desempenhar mais de uma função.

Quanto às renovações, o Leão garantiu a permanência do goleiro Thiago Monteiro, o fixo Renan Pontes, o ala-direito Henrique, o ala-esquerdo Aquino e os pivôs Lucas Gabriel e Eduardo. Fechando o elenco fixo da categoria adulta, foram promovidos o arqueiro Rafa Neves e o ala-direito Rennê, oriundos da base rubro-negra.

Além dos 15 atletas que formam o time principal, é realizado um rodízio entre jogadores do Sub-20 do Sport. Semanalmente, quatro atletas sobem ao profissional para completar os treinos e contribuírem com a preparação, além de agregar experiência e serem observados pela comissão técnica.

Diretor dos Esportes Olímpicos e Amadores rubro-negro, Nathan Figueiredo comentou a formação do elenco rubro-negro para a temporada.

“Chegamos forte no mercado e trouxemos alguns nomes de peso. A montagem do elenco levou em consideração trazer atletas que possam atuar em mais de um posição e possuam características variadas, visando possuir um plantel robusto e diversificado para irmos atrás dos nossos objetivos”, explicou.

No dia da reapresentação, o grupo foi recebido no vestiário mandante do futebol na Ilha do Retiro, onde os atletas também foram presenteados com produtos licenciados do clube e receberam os padrões de treinos da temporada.

“Uma ação como essa faz com que a gente se sinta abraçado e motivado. É mais uma demonstração da grandeza do Sport, que consegue dar essa atenção e prestígio a diversas modalidades, além do futebol de campo”, comentou o ala Aquino, que foi capitão dos Leões do Futsal na temporada passada.

Primeiro compromisso da equipe para a temporada, o Brasileirão de Futsal tem início previsto para maio de 2024. Os 20 times participantes serão divididos em dois grupos, ainda a serem definidos via sorteio, em que os oito melhores de cada chave avançam para as oitavas de final. O mata-mata ocorre em jogos de ida e volta.

