Futsal Futsal: Brasil vence Argentina (2-1) e conquista hexa na copa do mundial Dois gols brasileiros aconteceram no primeiro tempo, por meio de Ferrão (6') e Rafael (13')

O Brasil sagrou o hexacampeão mundial de futsal ao derrotar, neste domingo (6), a Argentina por 2 a 1 na final do Mundial do Uzbequistão, retornando a erguer um troféu que não conquistava desde 2012.

Os dois gols brasileiros aconteceram no primeiro tempo, por meio de Ferrão (6') e Rafael (13'). Os argentinos partiram com tudo na direção da baliza defendida por Willian e buscam diminuir a dois minutos do final através de Matías Rosa, quando a 'Albiceleste' jogouva com um goleiro-linha.

Mas não deu tempo para mais e o Brasil acabou comemorando na Humo Arena, em Tashkent, com a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Este foi o sexto título do Brasil nas dez edições do Mundial de Futsal.

Na disputa pelo terceiro lugar, a Ucrânia venceu a França por 7 a 1.

