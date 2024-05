A- A+

Futsal Futsal: Jogando pela primeira vez em casa, Sport recebe o Apodi-RN, pelo Brasileirão Partida acontece nesta quinta-feira (22), às 20h, no Ginásio do Geraldão

Pela segunda rodada do Brasileirão de Futsal, o Sport recebe o Apodi-RN nesta quinta-feira (23), às 20h, no Ginásio Geraldão. A partida marcará o primeiro encontro da equipe rubro-negra com a torcida do Leão em jogos oficiais na temporada.

Na estreia, os Leões do Futsal venceram o América-RN, fora de casa, pelo placar de 2x0. Os gols leoninos foram marcados por Balão e Nunes. Outro destaque da equipe no jogo de estreia foi o goleiro Rafa Neves, que realizou defesas importantes ao longo do jogo e que garantiu o placar favorável. Com o resultado, o Sport concluiu a primeira rodada na vice-liderança do Grupo B, com três pontos.

O técnico Renan Franklin afirmou contar com a presença da torcida e convocou a nação rubro-negra para comparecer ao Geraldão.

“A gente espera toda a torcida lá, o torcedor rubro-negro vai ser o nosso sexto jogador dentro de quadra. Vamos comparecer em peso, fazer uma linda festa e batalhar para conseguir a segunda vitória consecutiva”, projetou o treinador.

Adversário duro

Localizado no sertão do Rio Grande do Norte e carregando o nome da cidade, o Apodi-RN é um adversário que pode trazer dificuldades ao Sport. Vice-campeão da Copa do Brasil em 2023, o time potiguar começou o Brasileirão em grande estilo, batendo ao São Joseense-PR pelo placar de 2x1.

