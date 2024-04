A- A+

Bola Pesada Futsal: Náutico e Sport conhecem seus adversários no Campeonato Brasileiro de Futsal; confira Competição acontece a partir do dia 12 de maio

Nesta segunda-feira (01), a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) realizou o sorteio dos grupos da primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal. Náutico e Sport, representantes pernambucanos na competição, ficaram em grupos diferentes e só se enfrentam caso avancem ao mata-mata do torneio.

A competição reunirá 20 equipes divididas em dois grupos. Além da fase de grupos, em que todos as equipes se enfrentam em turno único, o torneio contará com uma fase de playoffs com oitavas, quartas, semis e finais, com jogos de ida e volta. Em caso de empate nos confrontos eliminatórios, a decisão segue para a prorrogação. Persistindo o empate, a partida será decidida nos pênaltis.

Sorteado no Grupo A, o Náutico terá dois confrontos regionais, diante do Fortaleza - equipe que fez grande investimento, inclusive com atletas com passagens pela seleção brasileira da modalidade - e o CRB. Além dos clássicos nordestinos, o Timbu enfrentará outros times de camisa, caso do Vasco da Gama, Cruzeiro e América-MG.

Já o Sport foi o último sorteado, saindo no Grupo B. O Leão da Ilha terá ainda mais confrontos regionais, enfrentando logo de cara o Ceará, Sampaio Corrêa, América-RN e Sergipe. Outro fator que chama a atenção no grupo do Rubro-negro é a presença de equipes como Chopinzinho, Concórdia e Yeesco, clubes do Sul do Brasil com projetos consolidados na bola pesada.

