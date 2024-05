A- A+

Futsal Futsal: No Geraldão, Sport é goleado pelo Apodi-RN no Campeonato Brasileiro de Futsal Equipe potiguar venceu pelo placar de 4x0, nesta quinta-feira (23)

Depois de um excelente vitória fora de casa na estreia do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Sport não conseguiu manter o mesmo nível nesta quinta-feira (23) e acabou sendo derrotado por 4x0, diante do Apodi-RN, no Ginásio do Geraldão.

Jogando pela primeira vez em casa, o Sport se lançou ao ataque e pressionou o adversário desde o primeiro segundo. Mas quem chegou ao primeiro gol foi o Apodi, na primeira descida perigosa que teve. A equipe potiguar conseguiu encontrar a bola na referência, que só pisou para Kaio invadir e tirar do goleiro Neto, com ainda restando 14 minutos.

O Leão acabou sentindo o gol. Em uma jogada pela ala direita, a equipe potiguar conseguiu gerar uma situação de dois contra um e André Nem só precisou empurrar para ampliar a vantagem, restando um pouco mais de 13 minutos do primeiro tempo.

Com a desvantagem no placar, o técnico Renan Franklin pediu tempo e tentou colocar as coisas no lugar. O Leão passou a tentar se impor novamente e diminuir a desvantagem. Quase chegou ao gol em algumas oportunidades, principalmente com o pivô Nunes em duas oportunidades. Mas restando dois minutos para acabar a etapa inicial, foi castigado num contra-ataque concluído no segundo pau por Doh, abrindo três gols de vantagem no final do primeiro tempo.

A postura do Sport na volta do intervalo não poderia ser diferente. Henrique Dolly acertou o travessão depois de uma jogada de bola parada. Em seguida, Witamar perdeu um gol na segunda trave. Na sequência, Balão quase fez de falta.

Quando faltava cerca de 7 minutos para o apito final, o treinador Renan colocou o goleiro linha no Sport. O Leão até conseguiu gerar algumas situações de gol, mas não foi efetivo. Por outro lado, o time potiguar aproveitou a falta do goleiro na barra e ampliou com André Nem no contra-ataque com o gol vazio.



