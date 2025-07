A- A+

Futsal Futsal: Sport anuncia chegada de Rafael Rato, campeão mundial com Seleção Brasileira Fixo de 42 anos chega após passagem no Carlos Barbosa/RS

O Sport anunciou, nesta terça-feira (01), a contratação de um campeão mundial com a Seleção Brasileira de Futsal em 2012. Trata-se de Rafael Rato, jogador pernambucano de 42 anos, que volta ao clube após mais de 20 anos.

O Leão segue reforçando o elenco do treinador Fabiano Chokito. Inserido na disputa do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Sport adotou uma postura similar a alguns dos seus oponentes, apostar em jogadores experientes e de renome, assim como fez o Fortaleza na temporada, que terminou com o título.

O fixo recifense Rafael Rato tem esse perfil. Antes de iniciar sua carreira pelas mais importantes camisas do futsal brasileiro e o espanhol, o campeão mundial foi revelado no Leão da Ilha do Retiro.

Sua passagem mais marcante, em termos de clube, foi com o Inter Movistar, tradicional equipe de Madrid. Com a equipe da capital, conquistou quatro ligas espanholas e uma Champions League.

Pela Seleção Brasileira, Rafael fez parte do elenco que conquistou a Copa do Mundo de 2012, na Tailândia. O atleta também fez parte da convocação na campanha de 2016.

Desde junho de 2024, Rato estava defendendo a tradicional equipe de Carlos Barbosa-RS, que disputa a Liga Nacional. Nesta segunda, a ACBF anunciou a rescisão contratual em comum acordo, deixando o jogador livre para acertar com o Rubro-negro.

Reforço gringo

No domingo (29), o Sport anunciou a contratação do pivô argentino Lucas Francini, de 34 anos. Seu último clube foi o 17 de Agosto/ARG, pelo qual disputou a atual edição da Copa Libertadores da modalidade.

Entre as camisas na qual defendeu ao longo da carreira estão: River Plate, San Lorenzo, Montesilvano-ITA, Ibiza-ESP, Intelli Orlândia-SP, entre outros.





Além do currículo nos clubes, o atleta soma convocações para a seleção da Argentina, representando seu país em competições internacionais e reafirmando sua qualidade como pivô de referência.

“Estou muito feliz em vestir a camisa do Sport. O projeto me atraiu bastante e estou ansioso para entrar em quadra. Me encantei com a torcida rubro-negra, a estrutura do Marcelino Lopes e mal posso esperar para viver isso de perto”, projetou Francini.

Veja também