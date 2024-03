Futsal: Sport anuncia retorno de técnico Renan Franklin, ex-Magnus e Seleção Brasileira

A- A+

O técnico Renan Franklin está de volta ao futsal do Sport. Aos 34 anos, o treinador retorna para o clube após sete anos desde o fim de sua primeira passagem. Nesse período, passou pela Seleção Brasileira, Magnus Futsal, Seleção do Kuwait e Khorfakkan-EAU.

O profissional já iniciou os trabalhos no ginásio Jorge Maia, dentro do complexo esportivo da Ilha do Retiro, comandando seu primeiro treino com o grupo nesta segunda-feira (18). Os rubro-negros têm pela frente o Brasileirão, Campeonato Pernambucano e Copa Pernambuco ao longo de 2024.

“Estou muito empolgado em fazer parte desse projeto tão ambicioso do Sport. Estamos com um elenco qualificado, diversificado, e muito versátil para buscarmos os objetivos da temporada. Agora é trabalhar no dia a dia e dar orgulho para a nossa torcida”, disse o treinador.

Junto a Renan Franklin, a comissão técnica leonina é composta pelos auxiliares Eduardo Cabral e Igor Albuquerque, os preparadores físicos Guilherme Falcão e Matheus Lima e os fisioterapeutas Gustavo Morais e Tiago Ferreira.

Dentre seus títulos comandando o Sport, destaque para uma Taça Brasil Sub-20, sete Campeonatos Pernambucanos (entre Sub-13, Sub-17 e Sub-20) e uma Copa Pernambuco Sub-14. Como auxiliar, também participou dos títulos da Taça Brasil na categoria Sub-15, nos anos de 2013 e 2017.

Renan encerrou seu primeiro ciclo nos Leões do Futsal para assumir a Seleção Brasileira Sub-20. Com a Amarelinha, conquistou o Sul-Americano em 2018, além de duas taças da Liga Sul-Americana, e ter composto a comissão técnica da equipe principal como auxiliar. Sua passagem pelo Brasil lhe credenciou como um dos 10 melhores treinadores de seleções em 2018, em ranking feito pelo portal Futsal Planet.

No Magnus, treinou a equipe Sub-20 e colecionou troféus na categoria: Mundial de Clubes, Supercopa, Taça Brasil, Taça São Paulo, Campeonato Paulista e Jogos Regionais. Também foi auxiliar do time adulto.

