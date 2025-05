A- A+

Bola Pesada Futsal: Sport estreia no Brasileirão diante do Passo Fundo/RS; saiba onde assistir Partida acontece neste sábado (10), às 16h, na Ilha do Retiro

O Sport inicia sua trajetória no Campeonato Brasileiro de Futsal 2025, diante do Passo Fundo/RS. O confronto está marcado para às 16h deste sábado (10), no ginásio Marcelino Lopes, dentro do complexo esportivo da Ilha do Retiro.

Os Leões do Futsal chegam para o campeonato nacional embalados pelas recentes conquistas no mês de abril, quando foram campeões da Supercopa do Campeões e da Copa Tronadon. Comandados pelo técnico Fabiano “Chokito”, os rubro-negros contam com seis reforços para a temporada.

“O grupo vem de um mês muito produtivo, com os dois títulos conquistados. Os troféus mostram o crescimento do nosso trabalho e fortalecem a confiança para o Brasileiro. Tivemos uma preparação intensa, com trabalhos físicos, táticos, técnicos e emocionais”, destacou o treinador.

Atuando mais uma temporada com a camisa do Sport, o fixo Pablo Major falou sobre a expectativa para mais uma edição do Brasileirão e a meta é muito clara: fazer algo próximo, ou melhor, que em 2024, quando o Leão foi até à semifinal.

“Sabemos da responsabilidade de que é representar o Sport em uma competição desse nível, do peso dessa camisa e sabemos que mostramos nosso valor na campanha da temporada passada. Estamos preparados para dar o nosso máximo dentro de quadra e brigarmos pelos nossos objetivos dentro do Brasileirão”, garantiu , um dos remanescentes de 2024.

A partida reedita as quartas de final do Brasileirão da temporada passada, em que os rubro-negros eliminaram os gaúchos. No primeiro jogo entre as equipes, vitória leonina por 2×1 no ginásio Geraldão. A volta foi de triunfo dos adversários, com o Leão se classificando na prorrogação.

Leão no Brasileirão de Futsal 2024

Na primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal 2024, o Sport foi semifinalista do torneio. Com uma boa primeira fase, os rubro-negros eliminaram Passo Fundo/RS e Estrela do Norte/AM no mata-mata, sendo superados pelo Fortaleza, que posteriormente se sagrou campeão da competição.

Sport x Passo Fundo - Saiba onde assistir

Data: 10/05

Horário:16h

Transmissão: CBFS TV

Tabela do Brasileirão de Futsal 2025

10/05 – 16h – SPORT x Passo Fundo

22/05 – 20h30 – SPORT x Sorriso

30/05 – 19h – Ceará x SPORT

11/06 – 20h – Apodi x SPORT

02/07 – 20h15 – São Joseense x SPORT

14/07 – 20h30 – SPORT x Traipu

02/08 – 16h – SPORT x Criciúma

08/08 – 19h30 – Concórdia x SPORT

19/08 – 20h15 – Paraná x SPORT

29/08 – 20h – SPORT x América

