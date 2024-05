A- A+

Futsal Futsal: Sport estreia no Brasileirão, fora de casa, contra o América-RN; saiba onde assistir Partida acontece neste domingo (12), às 11h, no Ginásio Nélio Dias

Chegou a hora. Após um longo período de pré-temporada, iniciada ainda em fevereiro, o time de futsal do Sport estreia oficialmente em 2024. O Leão visita o América-RN neste domingo (12), às 11h, no ginásio Nélio Dias, em Natal, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, organizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). O confronto entre nordestinos tem transmissão do Nosso Futebol, NS Sports, Flow Podcast e CBFS TV

Os rubro-negros viajaram para a capital potiguar na sexta-feira (10) à noite, após o último treino em solo pernambucano. Já no sábado, o elenco realizou o reconhecimento da quadra em que será realizada a partida, junto a uma atividade comandada pelo técnico Renan Franklin.

“Todo o grupo está muito motivado para dar tudo de si dentro de quadra e buscarmos o resultado positivo. Tivemos a última semana de preparação para realizarmos os últimos ajustes e estamos prontos para lutar pelos três pontos e iniciar o Brasileirão com o pé direito”, projetou o fixo Renan Pontes, o capitão rubro-negro.

Velho conhecido

Ainda na fase de preparação para as principais competições do ano, no mês passado, Sport e América-RN realizaram um amistoso no Ginásio Jorge Maia. A equipe potiguar levou a melhor vencendo pelo placar de 4x2.

"É uma equipe muito qualificada, até perdemos para eles no nosso primeiro amistoso oficial. É time muito bem comandado, tem grandes jogadores, sabemos da qualidade deles, mas estudamos para obter êxito. Creio que estamos bem mais preparado agora e vamos tentar trazer os três pontos", analisou o treinador Renan.

Após a estreia, a equipe leonina volta às quadras no dia 23 de junho, quinta-feira, no ginásio Geraldão, no Recife. A primeira partida dos Leões em casa será diante do Apodi-RN, às 20h, pela segunda rodada do Brasileirão.

Saiba onde assistir

Transmissão: Nosso Futebol, NS Sports, Flow Podcast e CBFS TV

Horário: 11h

Local: Ginásio Nélio Dias (Natal/RN)

