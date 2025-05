A- A+

Futsal Futsal: Sport inicia semana de estreia no Brasileirão, na Ilha do Retiro Duelo acontece neste sábado (10), às 16h, no Marcelino Lopes

O Sport tem compromisso marcado. No último final de semana, iniciou-se o Campeonato Brasileiro de Futsal 2025. Agora atuando no ginásio Marcelino Lopes, da Ilha do Retiro, o Rubro-negro inicia a jornada diante do Passo Fundo, no próximo sábado (10), às 16h.

No Grupo B, os rubro-negros enfrentam Apodi; Paraná Clube; Criciúma; Concórdia; Sorriso; Passo Fundo; São Joseense; Ceará; Traipu; América-RN. O Grupo A conta com Fortaleza; São Miguel-PR; América-MG; Estrela do Norte-AM; São João do Jaguaribe-CE; Atlético-PI; Juventude AG; Vasco; Yeesco; Chapecoense; Ribeirópolis-SE.

Encarando o Brasileirão já com dois títulos conquistados na temporada de 2025 (Copa dos Campeões e Copa Tronadon), o técnico Chokito valoriza a construção do time e mostra otimismo para enfrentar o maior desafio do ano.

“Conquistar dois títulos neste início de temporada nos mostra o excelente trabalho de preparação que vem sendo realizado para encararmos o Brasileiro. O profissionalismo na montagem do elenco e comissão técnica vêm apresentando resultados em quadra, nos dando a confiança de que estamos no caminho certo e chegaremos longe”, exaltou o treinador.

O Sport sagrou-se campeão da Copa Tronadon em abril com campanha inquestionável de 100% de aproveitamento, 34 gols marcados e apenas um sofrido. Ainda no início do mesmo mês, os Leões golearam o Arcoverde por 6×1 na final da Supercopa dos Campeões – decidida em jogo único, e haviam conquistado o primeiro troféu do ano.

Leão no Brasileirão de Futsal 2024

Em sua primeira participação, o Sport foi semifinalista do Campeonato Brasileiro de Futsal 2024 na categoria adulta. Com uma boa primeira fase, os rubro-negros eliminaram Passo Fundo/RS e Estrela do Norte/AM no mata-mata, sendo superados pelo Fortaleza, que posteriormente se sagrou campeão do torneio.

Tabela

10/05 – 16h – SPORT x Passo Fundo

22/05 – 20h30 – SPORT x Sorriso

30/05 – 19h – Ceará x SPORT

11/06 – 20h – Apodi x SPORT

02/07 – 20h15 – São Joseense x SPORT

14/07 – 20h30 – SPORT x Traipu

02/08 – 16h – SPORT x Criciúma

08/08 – 19h30 – Concórdia x SPORT

19/08 – 20h15 – Paraná x SPORT

29/08 – 20h – SPORT x América

