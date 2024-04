Futsal: Sport recebe América-RN em amistoso; entrada é gratuita

A- A+

Compromisso marcado. Nesta terça-feira (9), o Sport recebe o América-RN em amistoso preparatório para o Brasileirão de Futsal, que tem início em maio. As equipes entram em quadra no ginásio Jorge Maia, no complexo esportivo da Ilha do Retiro, às 20h30 e com entrada gratuita para os torcedores do Leão.

A entrada dos pedestres para a quadra de futsal será através do portão localizado ao lado da loja PST, na Avenida Sport Club do Recife. Os torcedores presentes concorrerão a diversos brindes, que serão sorteados no intervalo da partida!

Este será o primeiro desafio dos Leões do Futsal em 2024. A equipe conta com oito reforços em relação à temporada passada, além de um novo comando técnico. Os rubro-negros iniciaram a pré-temporada no dia 19 de fevereiro.

O técnico Renan Franklin analisou o confronto preparatório marcado para a terça (9) e convocou a torcida rubro-negra.

“A expectativa para a partida é muito boa. Estamos falando de um clássico nordestino e contra outra equipe que irá disputar o Grupo B do Brasileiro conosco. É uma boa oportunidade dos atletas passarem uma boa impressão para a torcida antes da nossa estreia, mostrando raça e muita disposição para vestir essa camisa pesada”.

“O apoio do nosso torcedor é fundamental para que o elenco se sinta abraçado e para que os nossos reforços conheçam o calor da nossa torcida a favor deles. Esperamos um bom número de torcedores no ginásio para cantar o Cazá Cazá e nos empurrar para uma boa partida”, projetou o treinador leonino.

Elenco dos Leões do Futsal para 2024

Goleiros: Neto Mestre, Dasaev, Rafinha e Thiago Monteiro

Fixos: Wanderson Pernambucano, Major, Renan Pontes e Lafayette

Alas-direitos: George, Balão, Rennê e Henrique Dolly

Alas-esquerdos: Baton, Migulha e Aquino

Pivôs: Eduardo e Lucas Gabriel

