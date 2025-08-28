Futsal: Sport inicia venda de ingressos para partida contra o América-RN

A- A+

O Sport está com a venda de ingressos aberta para o duelo diante do América/RN, que será disputado nesta sexta-feira (29), às 20h, no ginásio Marcelino Lopes, na Ilha do Retiro.

O confronto entre as duas equipes é válido pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futsal.

Os sócios do clube têm direito a check-in gratuito para a partida. Já o público em geral tem o custo de R$10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), através do site oficial do Leão.

Invicto há quatro jogos na temporada, o Sport busca a vitória para seguir firme na briga por uma vaga no mata-mata do torneio nacional.

O treinador do Leão, Henrique Dolly, valorizou o momento da equipe e reforçou a importância da presença da torcida no ginásio.

“Estamos em uma fase importante, em busca da classificação, e cada detalhe faz a diferença. A força da torcida no Marcelino Lopes tem sido determinante e esperamos contar novamente com esse apoio para alcançar mais uma vitória”, afirmou.

