Brasileiro de Futsal

Futsal: Sport inicia venda de ingressos para partida contra o América-RN

O duelo que será disputado nesta sexta-feira (29), às 20h, no ginásio Marcelino Lopes, é válido pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futsal; sócios tem ingresso gratuito

Sport tem jogo importante contra o América-RN pelo Campeoato Brasileiro de FutsalSport tem jogo importante contra o América-RN pelo Campeoato Brasileiro de Futsal - Foto: Igor Cysneiros/Sport Recife

O Sport está com a venda de ingressos aberta para o duelo diante do América/RN, que será disputado nesta sexta-feira (29), às 20h, no ginásio Marcelino Lopes, na Ilha do Retiro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O confronto entre as duas equipes é válido pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futsal.

Os sócios do clube têm direito a check-in gratuito para a partida. Já o público em geral tem o custo de R$10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), através do site oficial do Leão

Invicto há quatro jogos na temporada, o Sport busca a vitória para seguir firme na briga por uma vaga no mata-mata do torneio nacional.

O treinador do Leão, Henrique Dolly, valorizou o momento da equipe e reforçou a importância da presença da torcida no ginásio.

“Estamos em uma fase importante, em busca da classificação, e cada detalhe faz a diferença. A força da torcida no Marcelino Lopes tem sido determinante e esperamos contar novamente com esse apoio para alcançar mais uma vitória”, afirmou.

