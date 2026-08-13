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FUTEBOL INTERNACIONAL Futuro de Infantino deve ser decidido nas eleições, diz dirigente do futebol africano As eleições ocorrem somente em março de 2027

O presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Patrice Motsepe, insistiu, nesta quinta-feira (13), que o futuro do presidente da Fifa, Gianni Infantino, deve ser decidido nas próximas eleições.

"Se alguém tem um problema com quem quer que seja, seja o Gianni ou qualquer outro, que siga os processos da Fifa, é simples assim", declarou Motsepe à emissora britânica Sky News.

"Se vocês querem destituí-lo, é preciso passar pelas eleições. Deixem que as 211 associações-membro decidam", prosseguiu o dirigente sul-africano, que estava na quarta-feira em Salzburgo, na Áustria, onde encontrou seu homólogo da Uefa, Aleksander Ceferin, durante a Supercopa da Europa entre o Paris Saint-Germain e o Aston Villa.

A Uefa, que reúne as 55 federações europeias, a Confederação da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e a Confederação Asiática (AFC) declararam guerra a Infantino e buscam a sua saída da presidência da entidade.

Por sua vez, a CAF apoiou oficialmente o ítalo-suíço de 56 anos, cujo projeto de abrir a Fifa a investidores privados provocou uma tempestade no mundo do futebol.

"É preciso ser muito prudente. Há eleições no ano que vem. Não deveríamos deixar que o processo siga seu curso?", questionou Motsepe.

A batalha de Infantino para obter uma maioria entre as 211 federações votantes durante a eleição no próximo mês de março, em Rabat, se anuncia complicada.

Nesta quinta-feira, a Federação Irlandesa retirou o seu apoio ao dirigente.

Várias federações europeias manifestaram publicamente a intenção de apoiar a Uefa, que, por sua vez, ameaça boicotar as competições da Fifa enquanto Infantino permanecer no cargo.

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