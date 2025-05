A- A+

FUTEBOL Futuro indefinido: com poucas chances no Real Madrid, Endrick pode ser emprestado após o Mundial Juventus e Chelsea são dois interessados no jovem brasileiro

A primeira temporada de Endrick no futebol europeu foi marcada por altos e baixos. Com poucos minutos em campo pelo Real Madrid, o jovem atacante brasileiro de 18 anos ainda não teve uma sequência suficiente para demonstrar todo seu potencial. Mesmo assim, nas raras oportunidades que teve, o ex-palmeirense chamou atenção com finalizações promissoras ou lances ainda crus, típicos de quem está em fase de adaptação.

Apesar de já ter manifestado publicamente que está à disposição do próximo treinador do Real Madrid, o cenário para a próxima temporada não deve mudar drasticamente. Diante da forte concorrência no setor ofensivo, o time espanhol considera, nos bastidores, uma alternativa que ofereça mais tempo de jogo ao atleta. Com isso, o clube avalia a possibilidade de emprestá-lo.





De acordo com o portal italiano CalcioMercato, a Juventus demonstrou interesse em contar com Endrick por empréstimo. Outro interessado seria o Chelsea, que tem em Enzo Maresca, um treinador disposto a apostar em jovens talentos para sua primeira participação na Liga dos Campeões.

Endrick, que ficará fora do Mundial de Clubes por conta de uma lesão, deve ter seu futuro definido após a competição. Até lá, o Real Madrid terá tempo para avaliar a melhor estratégia para o desenvolvimento de uma das maiores promessas do futebol brasileiro nos últimos anos.

