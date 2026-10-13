Futuro número 1, Zverev supera batalha com Bublik e avança às quartas em Xangai
Ainda vice-líder do ranking, atrás de Jannik Sinner, o alemão assegurou o primeiro lugar ao fim do ano com a eliminação de Carlos Alcaraz na segunda-feira
Alexander Zverev precisou de dois tie-breaks para vencer seu primeiro jogo após garantir que terminará a temporada como número 1 do mundo. Nesta terça-feira (13), o alemão superou o casaque Alexander Bublik por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 4/6 e 7/6 (7/1), e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Xangai.
Leia também
• Alcaraz é eliminado em Xangai; Zverev garante terminar ano como número 1 do mundo
• Após queda de Alcaraz em Xangai, Zverev garantirá o número 1 da ATP ao fim da temporada
• Sinner anuncia que não joga mais em 2026 e abre caminho para Zverev ser número 1 do mundo
Zverev salvou quatro set points na primeira parcial, sentiu incômodo no tornozelo durante a segunda e precisou recuperar uma quebra de saque no terceiro set.
Ainda vice-líder do ranking, atrás de Jannik Sinner, o alemão assegurou o primeiro lugar ao fim do ano com a eliminação de Carlos Alcaraz na segunda-feira. O italiano encerrou antecipadamente a temporada por uma lesão no joelho.
Nas quartas, Zverev enfrentará Alex de Minaur, que derrotou Karen Khachanov por 6/3 e 6/4. Outro classificado nesta terça foi o francês Arthur Gea: depois de eliminar Ben Shelton, ele superou Jakub Mensik por 7/6 (7/4) e 6/4.
Gea aguarda o vencedor de Hubert Hurkacz e Alejandro Davidovich Fokina.
No feminino, o WTA 1000 de Wuhan teve a vitória de Maria Sakkari sobre Marta Kostyuk por 4/6, 6/2 e 6/2, pela segunda rodada. Na estreia, Daria Snigur eliminou Elise Mertens por 6/4 e 7/5, enquanto Liudmila Samsonova bateu Katerina Siniakova por 6/1, 5/7 e 6/2.
A chinesa Guo Hanyu também surpreendeu: salvou três match points e venceu Sorana Cirstea por 1/6, 7/6 (8/6) e 7/5.