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TÊNIS

Futuro número 1, Zverev supera batalha com Bublik e avança às quartas em Xangai

Ainda vice-líder do ranking, atrás de Jannik Sinner, o alemão assegurou o primeiro lugar ao fim do ano com a eliminação de Carlos Alcaraz na segunda-feira

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Tenista Alexander ZverevTenista Alexander Zverev - Foto: Hector Retamal / AFP

Alexander Zverev precisou de dois tie-breaks para vencer seu primeiro jogo após garantir que terminará a temporada como número 1 do mundo. Nesta terça-feira (13), o alemão superou o casaque Alexander Bublik por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 4/6 e 7/6 (7/1), e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Xangai.

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Zverev salvou quatro set points na primeira parcial, sentiu incômodo no tornozelo durante a segunda e precisou recuperar uma quebra de saque no terceiro set.

Ainda vice-líder do ranking, atrás de Jannik Sinner, o alemão assegurou o primeiro lugar ao fim do ano com a eliminação de Carlos Alcaraz na segunda-feira. O italiano encerrou antecipadamente a temporada por uma lesão no joelho.

O tenista Carlos AlcarazO tenista Carlos Alcaraz. Foto: Hector Retamal / AFP


Nas quartas, Zverev enfrentará Alex de Minaur, que derrotou Karen Khachanov por 6/3 e 6/4. Outro classificado nesta terça foi o francês Arthur Gea: depois de eliminar Ben Shelton, ele superou Jakub Mensik por 7/6 (7/4) e 6/4.

Gea aguarda o vencedor de Hubert Hurkacz e Alejandro Davidovich Fokina.

No feminino, o WTA 1000 de Wuhan teve a vitória de Maria Sakkari sobre Marta Kostyuk por 4/6, 6/2 e 6/2, pela segunda rodada. Na estreia, Daria Snigur eliminou Elise Mertens por 6/4 e 7/5, enquanto Liudmila Samsonova bateu Katerina Siniakova por 6/1, 5/7 e 6/2.

A chinesa Guo Hanyu também surpreendeu: salvou três match points e venceu Sorana Cirstea por 1/6, 7/6 (8/6) e 7/5.

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