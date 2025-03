Fux vota contra recurso de pedido de liberdade de Robinho

A- A+

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a analisar nesta sexta-feira um recurso da defesa do ex-jogador Robinho contra a decisão que manteve a sua prisão. Os advogados insistem na suspensão do cumprimento da pena a qual Robinho foi condenado na Itália.

O relator, Luiz Fux, votou para rejeitar o pedido. O julgamento ocorre no plenário virtual, e está programado para durar até a próxima sexta-feira.

No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou que Robinho cumpra no Brasil a pena de nove anos a qual foi condenado na Itália, pelo crime de estupro. A Corte também determinou a prisão imediata do ex-jogador.





A defesa recorreu ao STF, mas o pedido de habeas corpus foi negado, primeiro pelo relator, Luiz Fux, e depois pelo plenário, por nove votos a dois. Os advogados apresentaram embargos de declaração, um tipo de recurso utilizado para esclarecer pontos de uma decisão.

O argumento do recurso é que um ponto que consta no voto do ministro Gilmar Mendes, que votou pela liberação de Robinho, não foi abordado pelos demais ministros. A discussão envolve o princípio de que a legislação penal não pode retroagir para prejudicar o réu. Ou seja, uma nova lei só se aplica para casos futuros.

A Lei de Migração, de 2017, autorizou o cumprimento, no Brasil, de uma sentença emitida no exterior. A defesa de Robinho, alega que essa regra não poderia ser aplicada a ele, já que essa alteração tem natureza penal, e o crime foi cometido em 2013. A maioria dos ministros do STF entendeu, no entanto, que essa alteração foi de natureza processual, e por isso não há o impedimento.

