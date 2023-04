A- A+

Futebol G6, semifinais e rebaixamento: veja o que está em jogo na última rodada do Pernambucano Timbu luta para "pular" etapa das quartas de final, enquanto Tricolor ainda não está garantido no mata-mata

Neste sábado (1º) chega ao fim a última rodada do Campeonato Pernambucano. Momento de definir os seis classificados ao mata-mata, os dois clubes que avançam direto para a semifinal e as quatro equipes rebaixadas à Série A2. Confira abaixo o que está em jogo para cada um dos 13 times no Estadual.

Líder e já classificado não somente ao mata-mata como também para as semifinais do Pernambucano, o Sport pega o Central, no Lacerdão. O Leão dificilmente perde o topo da tabela. Para isso, teria que ser derrotado e o Retrô ganhar do Íbis, no Arthur Tavares, tirando uma diferença de seis gols de saldo para os rubro-negros. Ainda assim, os leoninos teriam a vantagem de pular as quartas de final e jogar em casa o duelo da fase que antecede a decisão.

O Central, em sexto, com 14 pontos, briga para chegar até o mata-mata. Se não ganhar do Sport, terá que torcer pelas derrotas de Salgueiro (7º, com 13), Porto (8º, com 13), Íbis (9º, com 12) e Maguary (10º, com 12). Em caso de empate, os adversários podem também, no máximo, ter um resultado de igualdade. Ganhando, os caruaruenses podem ficar até em quinto.

Em Bonito, o Retrô, em segundo, com 24 pontos, pode terminar na liderança, em panorama já citado acima. Para assegurar o segundo lugar, basta ganhar do Íbis. Se empatar, só perde a posição caso o Náutico (3º, com 22) vença o Petrolina (4º, com 19), nos Aflitos, por cinco gols de diferença. Uma derrota, com um triunfo simples dos alvirrubros, coloca o time de Camaragibe em terceiro.

O Petrolina, com vaga já assegurada na Série D 2024, só pega o terceiro lugar do Náutico se ganhar por quatro gols de diferença. O clube não pode ser ultrapassado pelo Santa Cruz, em quinto, com 15, que enfrenta o já rebaixado Belo Jardim (12º, com cinco), na Arena de Pernambuco.

Para o Tricolor, ainda está em jogo a vaga ao mata-mata, obtida com uma vitória simples. Se empatar, pode ser ultrapassado por Central, Salgueiro e Porto, correndo risco de não alcançar o G6 e ficar fora das Copas do Brasil e do Nordeste no ano que vem.

Para participar do mata-mata nacional, o Santa tem que ser finalista do Pernambucano. Há também a possibilidade de garantir vaga caindo na semifinal. No caso, o sexto colocado também teria que chegar até a mesma etapa. No regulamento do Estadual, é informado que o terceiro espaço na Copa do Brasil é dado ao clube semifinalista eliminado com melhor campanha na fase de pontos corridos.

Na Copa do Nordeste, o Santa Cruz só terá vaga direta na fase de grupos se for o campeão pernambucano. Se o título for do Sport ou do Náutico, o Tricolor terá lugar na etapa preliminar via ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Se outro time fora do Trio de Ferro da Capital levantar o caneco do Pernambucano, a vaga do pré-Nordestão ficará com a equipe de melhor colocação no Estadual, com exceção do campeão, do Sport (classificado via ranking) e Náutico (garantido na pré). Sendo assim, o Santa Cruz teria que, ao menos, ser semifinalista.

Os demais jogos da rodada são Porto x Maguary, no Arruda, e Salgueiro x Afogados, no Cornélio de Barros. Tanto Gavião como Azulão possuem chances de acesso ou queda a depender do resultado do jogo e dos demais embates do dia. Mesmo cenário para o Carcará e a Coruja, em 11º, com 11 pontos.

Já rebaixado, com dois pontos e na lanterna, o Caruaru City já completou os 12 jogos e disputará a segunda divisão em 2024.

Veja também

SANTA CRUZ Treinador do Santa Cruz detalha logística até Petrolina e diz que "preferia um clássico"