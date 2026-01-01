Qui, 01 de Janeiro

Futebol

Gabão suspende seleção e afasta Aubameyang após fiasco na Copa Africana

Atacante do Olympique de Marselha rebateu as medidas em publicação nas redes sociais

Aubameyang em ação pelo GabãoAubameyang em ação pelo Gabão - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Seleção suspensa, comissão técnica demitida e o astro Pierre-Emerick Aubameyang se afastaram: a eliminação na primeira fase da Copa Africana de Nações (CAN) gerou uma crise no Gabão, que levou o ministro dos Esportes do país, Simplice-Désiré Mamboula, a anunciar essa série de medidas nesta quinta-feira (1º).

Na véspera, a equipe gabonesa foi derrotada por 3 a 2 pela Costa do Marfim, encerrando a fase de grupos sem somar um único ponto em três jogos.

“Considerando o desempenho desonroso dos ‘Panteras’ na CAN, o governo decidiu dissolver a comissão técnica, suspender a seleção nacional até segunda ordem e excluir os jogadores Bruno Ecuele Manga e Pierre-Emerick Aubameyang”, declarou Mamboula em pronunciamento de TV.

“É uma parte da identidade nacional que ficou fragilizada”, afirmou na segunda-feira o presidente do GAbão, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Jogador do Olympique de Marselha e com passagens por clubes como Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona e Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang rebateu as críticas em publicação na rede social X: "Acho que os problemas da equipe são mais profundos do que a pessoa insignificante que eu sou".

O atacante, que sofreu dores na coxa na coxa esquerda durante o CAN, retornou à França antes do terceiro jogo da fase de grupos do torneio continental.

