Futebol

Gabigol confia em sucesso de Endrick no Lyon: "Vai deitar e rolar"

Atacante do Cruzeiro elogiou Endrick, que será emprestado para o time francês após passagem apagada no Real Madrid

Gabigol afirmou acreditar em uma passagem vitoriosa do atacante Endrick no Lyon, em entrevista ao PodpahGabigol afirmou acreditar em uma passagem vitoriosa do atacante Endrick no Lyon, em entrevista ao Podpah - Foto: Reprodução/Podpah

Com pouco espaço no Real Madrid, o atacante Endrick tem empréstimo encaminhado para defender o Lyon, da França. O brasileiro deve se apresentar ao novo clube no início de janeiro

O vínculo com o Lyon terá duração até o fim da temporada da Europa, em julho. Endrick vestirá a camisa 9 no time francês.

Em entrevista ao "Podpah", o atacante Gabigol, do Cruzeiro, apostou em uma passagem vitoriosa de Endrick no Lyon. Gabigol disse ser admirador do futebol do ex-jogador do Palmeiras.

"Eu tenho muita esperança e sou muito fã do Endrick. Sou muito fã dele. Tem o jeito de lidar com as coisas que é o que eu gosto Você não o vê desmotivado, ele fala: 'Vamos para o próximo'. Eu me vejo muito nele", disse Gabigol.

"Vai para o Lyon, vai deitar e rolar. É um cara que gosto de ver jogar quando está em campo. Será que é o esquema de jogo (que o atrapalha no Real Madrid)? Ele também é banco do Mbappé, é f... Sou muito fã, acho que vai para a Copa", prosseguiu o atacante cruzeirense.

Na atual temporada com a camisa do Real Madrid, Endrick tem apenas três jogos, com 99 minutos em campo. Ele não fez gols e não deu assistências.

O Real Madrid faz o último jogo de 2025 neste sábado, quando enfrenta o Sevilla, no Estádio Santiago Bernabéu, pela La Liga.

