Gabigol define Filipe Luís como 'melhor do País' e crava: 'Próximo treinador da Seleção'

A- A+

Gabigol conseguiu se despedir do Flamengo com gols e em paz com a torcida. Muito disso se deve a Filipe Luís, que assumiu o comando técnico da equipe e reanimou o atacante em campo. Em troca, o jogador enche a bola do técnico novato.



"Melhor treinador do Brasil, sem dúvida nenhuma. Próximo treinador da seleção brasileira. Hoje ele é o melhor. Consegue olhar para o jogador e entender o que ele tem de melhor e colocar em prol do time. Ele vê o que ele tem, e tem os melhores no Flamengo, e consegue melhorar ainda mais. Eu tento imaginar ele na seleção, com tanto de craques, e ele fazendo isso. Ele sempre foi treinador", disse o atacante em entrevista ao Podpah.



As comparações com Tite, com quem o jogador não tinha boa relação, foram inevitáveis. "Quando ele assumiu a gente treinou um dia, à tarde, e ele foi à minha casa à noite. Ele perguntou como eu estava, que ia contar comigo. Ele me deu tudo que os treinadores do Flamengo me deram, menos um (Tite), que foi confiança. Ele sabia que podia contar comigo."





Gabigol ainda ironizou, dizendo que Filipe Luís já era melhor por falar com ele. "Claro que eu não estava 100%, porque jogador precisa de ritmo. Tinha um (técnico) que não falava comigo. Um que fala comigo...", brincou.

Em seguida, ele revelou que teve uma conversa com Tite sobre a relação dos dois, mas não deu mais detalhes sobre isso. "A gente teve uma conversa, em que eu fui muito claro. Mas tudo que ele falou, eu não vi em atitude."



Ainda no tema, Gabigol finalizou os elogios a Filipe Luís mencionando a amizade dos dois e lembrando do título da Copa do Brasil. "Acabou o amigo (quando ele vira treinador). Muda. Você vê o cara com outra roupa, já vê outra pessoa. Antes do último jogo, ele veio falar comigo. Eu falei: 'Só quero que esse jogo acabe para a gente voltar a ser amigos'", lembrou.



"Eu pude traduzir isso na final (da Copa do Brasil). Ele me deu uns cinco, seis jogos, para eu pegar o ritmo de novo. E me deu uma final. Aí eu fiz uns golzinhos para ele", falou bem humorado



Sobre futuro, Gabigol disse "não haver nada". O atacante encerra o contrato com o Flamengo em 31 de dezembro. Inicialmente, ele estaria fechado com o Cruzeiro, o que foi desmentido. O Santos também tem interesse no jogador, que citou que recebeu contato do exterior, mas que não definiu seu destino ainda.

Veja também

Futebol Internacional Neuer deve desfalcar o Bayern pelo restante do ano, diz o técnico Kompany