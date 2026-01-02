A- A+

FUTEBOL Gabigol jogará no Santos emprestado pelo Cruzeiro Atacante de 29 anos começará um novo capítulo no clube que o revelou para o futebol

Gabigol será companheiro de Neymar no Santos em 2026, cedido por empréstimo pelo Cruzeiro, informaram dirigentes de ambos os clubes nesta sexta-feira (2).

Após concluir os exames médicos de rotina para assinar o contrato, o atacante de 29 anos começará um novo capítulo no clube que o revelou para o futebol.

"Importante que o Gabriel tem identidade com o clube e ele sempre demonstrou, pelo menos desde o ano passado, desde dezembro, até agora, é vontade dele retornar à sua casa", disse o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ao confirmar a transferência.

"Ele está concentrado e está preparado e determinado para estar ajudando num ano que será muito desafiador, um ano difícil, de muitas competições", acrescentou Teixeira.

O vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, também confirmou o empréstimo de um ano em entrevista à rádio Itatiaia.

"Vai ser um final feliz para ambos", disse o dirigente.

Gabigol, que chegou ao Cruzeiro depois de deixar o Flamengo, marcou seis gols e deu duas assistências no Campeonato Brasileiro de 2025.

O atacante buscava novos ares após perder espaço no time mineiro com a ascensão de Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 21 gols.

Gabigol se torna agora a primeira contratação confirmada do Santos, após o clube finalizar na quarta-feira um acordo para estender o contrato de Neymar até 31 de dezembro de 2026.



