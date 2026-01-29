A- A+

FUTEBOL Gabigol monta time ideal e escolhe escalação do Flamengo de 2019 Atacante do Santos também falou sobre a relação com a torcida rubro-negra durante entrevista na RomárioTV

Atacante do Santos, Gabigol foi desafiado pela "RomárioTV" a escalar um time ideal com jogadores que já atuaram ao seu lado. Sem hesitar, ele escolheu a escalação do Flamengo de 2019: Diego Alves, Rafinha, Pablo Marí, Rodrigo Caio, Filipe Luís, Gerson, Willian Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique, além do técnico Jorge Jesus.



Antes, o atacante relembrou com carinho e empolgação os triunfos pelo Flamengo durante a entrevista. Após Romário perguntar sobre a relação com a torcida rubro-negra, Gabigol respondeu de forma emocionada.

— Foi do c******. Foi algo totalmente especial na minha vida. Foi um dos times que mais senti emoção em colocar a camisa. Sempre tive o sonho de jogar no Flamengo. Eu amo bastante a torcida, tenho saudades. Sempre quando vou jogar lá é diferente, é difícil pra mim.





Gabigol jogou pelo Flamengo de 2019 a 2024 e se tornou um dos maiores ídolos do clube. Com a camisa rubro-negra, ficou marcado, principalmente, por fazer os gols dos títulos das Libertadores de 2019 e 2022. Também conquistou duas vezes o Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021) e quatro títulos cariocas (2019, 2020, 2021, 2024).

Depois de sua passagem pelo Flamengo, Gabigol se transferiu sem custos para o Cruzeiro, onde teve um 2025 apagado e ficou marcado pelo pênalti perdido na semifinal da Copa do Brasil. Nesta temporada, o atacante de 29 anos foi cedido por empréstimo ao Santos, com a possibilidade de compra ao término do vínculo. O valor da negociação não foi divulgado.

Pelo Peixe, nas passagens anteriores, o atacante conquistou o Paulistão em 2015 e 2016; este também foi o ano em que fez parte da campanha que levou ao inédito ouro olímpico no Rio. Logo foi vendido à Inter, mas não se firmou. Foi emprestado ao Benfica e novamente ao Santos, antes de chegar ao Flamengo.

