FUTEBOL Gabigol recebe elogios de técnico do Cruzeiro às vésperas de jogo com Flamengo pelo Brasileiro "Está bem integrado, muito comunicativo e isso nos satisfaz", elogiou Leonardo Jardim

Às vésperas de enfrentar o ex-clube Flamengo, o atacante Gabigol foi alvo de elogios do técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. O atacante, que perdeu a condição de intocável, mas voltou a ser titular na vitória de 2 a 0 sobre o Vila Nova, pela Copa do Brasil, foi elogiado pelo foco que tem demonstrado desde que foi sacado da equipe.

"Apesar de não estar jogando sempre, ele tem mostrado uma atitude muito importante com o grupo. Está bem integrado, muito comunicativo e isso nos satisfaz. Ele sabe que vem aumentando os seus níveis de intensidade", disse o treinador.



Um dos pilares do elenco Gabigol vem trabalhando para voltar a ganhar o posto de titular. Mesmo sem ter marcado no triunfo sobre o Vila Nova (Kaio Jorge fez os dois gols da partida), o polêmico centroavante foi exaltado pelo comandante. "Apesar de não ter marcado gol, deu o seu máximo", declarou o treinador.

Após o duelo, o centroavante comentou sobre o jogo de domingo contra o ex-clube e falou sobre a expectativa encarar pela primeira vez o time carioca desde que trocou o Rio por Belo Horizonte. "Vai ser um reencontro muito maneiro, todos sabem o carinho e o amor que tenho pelo Flamengo, nunca vou esconder. É um time que está no meu coração, mas que vença o Cruzeiro", disse.

Quatro pontos separam as duas equipes na tabela de classificação do Brasileiro. O Flamengo lidera de forma isolada a tabela com 14 pontos seguido de Palmeiras e Red Bull Bragantino (13). Com um aproveitamento de 55%, o Cruzeiro aparece em quarto lugar (10).



