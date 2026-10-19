Gabigol reencontra bom futebol e tem sua melhor temporada desde 2022

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Demorou além do esperado, mas o torcedor santista finalmente aprecia o grande futebol de Gabigol, encantando e decisivo a cada jogo com a camisa na qual iniciou a carreira ainda em 2013. O centroavante voltou no início da temporada sob enorme expectativa, demorou a engrenar, mas hoje certamente é o destaque dos comandados de Cuca, vivendo fase dos sonhos buscada desde 2022.





Aos 30 anos, Gabigol aceitou jogar por empréstimo no Santos após amargar a reserva no Cruzeiro. Os mineiros o contrataram do Flamengo, no qual era banco de Pedro e já não gozava do prestígio dos tempos áureos entre 2019 e 2022, quando foi 'o cara' do clube carioca, com 133 gols anotados e 11 títulos conquistados (ainda ganhou mais dois em 2024, mas jogando pouco e, mesmo assim, com outras 28 bolas nas redes), dentre eles duas Libertadores - foi decisivo em 2019 com dois gols na virada diante do River Plate, por exemplo.

Gabigol atuando pelo Flamengo. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo



O inferno astral de Gabigol no Flamengo durou duas temporadas, com longos jejuns de gols de 12 partidas em 2023 e também em 2024. Vestir a camisa do Corinthians em uma folga ainda atrapalhou sua convivência com o torcedor rubro-negro, além da chegada de Pedro.



Sem clima com a torcida e indisposto com a diretoria após volta atrás em conversas para renovação, acabou assinando com o Cruzeiro até 2028. Mas o primeiro ano, em 2025, foi duro, também por causa de forte concorrência: Kaio Jorge. O atacante virou um reserva de luxo e aceitou o desafio de reforçar o Santos, sob influência de voltar a jogar ao lado do amigo e ex-cunhado Neymar.

Gabigol foi contratado por empréstimo junto ao Cruzeiro por uma temporada. Foto: Raul Baretta/Santos/Divulgação





Na atual temporada, o camisa 9 se envolveu em polêmicas ao fazer juras de amor ao Flamengo e ao prever "um grande retorno" ao Cruzeiro, a quem pertence. Na ocasião, ainda carecia de grandes apresentações e chegou a parar na reserva e ser vaiado com os péssimos resultados do primeiro semestre.



Ele se explicou ao torcedor santista que jamais falou em deixar o clube, que teve a fala distorcida, e iniciou, em campo, uma resposta positiva para provar todo o amor ao Santos. Depois de início cambaleante, Gabigol deu conta do recado em momentos de ausência do astro Neymar e já contabiliza 34 participações em gols, sendo 25 bolas nas redes adversárias e nove assistências.

Em momentos de ausência de Neymar, Gabigol deu conta do recado. Foto: Nelson Almeida/AFP





Responsável pelo gol de empate diante do Fluminense neste domingo - Philippe Coutinho garantiu a virada por 2 a 1 -, Gabigol vem em sequência fantástica no Santos. Nos últimos seis jogos, o artilheiro anotou em cinco, sendo dois na virada diante do São Paulo, no MorumBis, e o decisivo nos 2 a 1 sobre o Remo. E, no jogo que passou em branco, sofreu o pênalti para Neymar definir os 2 a 2 com o Flamengo.



O Santos ainda não iniciou conversas com Pedro Lourenço, CEO do Cruzeiro, pela manutenção do camisa 9 no próximo ano. Mas Gabigol já se manifesta querendo permanecer. E a busca por uma vaga na Libertadores passa muito pelo seu crescimento em campo, no qual voltou a ser decisivo.



VEJA O NÚMERO DE GOLS DE GABIGOL DESDE 2019:

2019 - Flamengo - 43 em 59 jogos (0,72 de média por partida)

2020 - Flamengo - 27 em 43 jogos (0,62)

2021 - Flamengo - 34 em 45 jogos (0,75)

2022 - Flamengo - 29 em 63 jogos (0,46)

2023 - Flamengo - 20 em 58 jogos (0,34)

2024 - Flamengo - 08 em 38 jogos (0,21)

2025 - Cruzeiro - 13 em 49 jogos (0,26)

2026 - Santos - 25 em 45 jogos (0,55)

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