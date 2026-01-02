Gabigol se aproxima de retorno ao Santos por empréstimo, diz TV

A- A+

Gabigol deve respirar novos ares em 2026. O Santos, clube que revelou o atacante, se acertou com o Cruzeiro para contratar o camisa 9 por empréstimo até o fim da temporada. O acordo prevê a opção de compra do atleta ao fim do período. A informação é do canal ESPN.



Segundo o canal, o desejo de Gabigol de retornar ao Santos pesou para o acerto. O principal entrave na negociação era a parte salarial, que será dividida entre os dois clubes.

Anunciado pelo Cruzeiro no início de 2025 após não renovar com o Flamengo, Gabigol teve uma passagem apagada pelo clube mineiro. O jogador não se firmou como titular e ficou no banco de reservas durante boa parte da temporada. Ao todo, foram 49 partidas e 13 gols.



Gabigol ficou marcado negativamente depois de perder o pênalti decisivo que colocaria o Cruzeiro na final da Copa do Brasil durante a disputa com o Corinthians, que se classificou e veio a conquistar o título diante do Vasco. Ele foi bastante criticado pelos torcedores, que pediram a sua saída do clube.



Outro fator determinante para saída de Gabigol do Cruzeiro foi a escolha da diretoria pelo técnico Tite para substituir o português Leonardo Jardim. O ex-treinador da seleção brasileira é desafeto do atacante, com quem trabalhou no Flamengo. Durante a apresentação no time mineiro, o jogador chegou a admitir, em tom descontraído, que não fecharia com o clube se o treinador fosse contratado.



Gabriel jogou no Santos entre 2013 e 2016. Ele passou por Inter de Milão, da Itália, e Benfica, de Portugal, mas não se firmou na Europa e retornou ao Brasil para vestir novamente a camisa do time santista em 2018, quando se destacou no Brasileirão. Foi contratado no ano seguinte pelo Flamengo, clube pelo qual foi multicampeão ao longo de sete temporadas e alcançou status de ídolo histórico.

