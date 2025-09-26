Sex, 26 de Setembro

Paralímpiadas

Gabriel Bandeira bate recorde no Mundial de natação de Singapura

Pernambucana Carol Santiago conquista terceiro ouro na competição paralímpica

Gabriel Bandeira, nadador paralímpico, conquistou a medalha de ouro nos 200 metros medley e estabeleceu um novo recorde mundial para a classe SM14Gabriel Bandeira, nadador paralímpico, conquistou a medalha de ouro nos 200 metros medley e estabeleceu um novo recorde mundial para a classe SM14 - Foto: Marcelo Zambrana/CPB

Gabriel Bandeira foi um dos destaques do Brasil, nesta quinta-feira (25), no Mundial de natação paralímpica disputado em Singapura. O paulista estabeleceu um novo recorde mundial na prova dos 200 metros medley para a classe SM14 (deficiência intelectual) para garantir a medalha de ouro.

Para vencer a final da prova, Gabriel Bandeira fez o tempo de 2min05s40, superando o britânico Rhys Darbey, prata com 2min05s84, e o canadense Nicholas Bennett, bronze com 2min06s30.

Quem também garantiu uma medalha dourada para o Brasil foi a pernambucana Carol Santiago na prova dos 100 metros livre S12 (baixa visão) com tempo de 1min00s51. Na mesma prova a paraense Lucilene Sousa ficou com o bronze.

“Confesso que não estou tão rápida quanto eu esperava nesta competição, mas fico feliz de trazer mais um ouro para o Brasil e treinar outras situações. É a primeira vez em que faço um programa de provas menor, tenho um espaço maior entre uma prova e outra e preciso me acostumar com isso também, a não estar o tempo todo no esforço, conseguir descansar e performar. Estou bem satisfeita com o campeonato Mundial. Três provas individuais, três medalhas de ouro e um recorde mundial no revezamento”, declarou Santiago, que é natural do Recife.

A primeira medalha brasileira nesta quinta foi um bronze, conquistado pela mineira Laila Suzigan Abate nos 100 metros peito SB5 (comprometimento físico-motor). Outro terceiro lugar do Brasil veio nos 50 metros livre S4 (comprometimento físico-motor) com a mineira Patrícia Pereira. Na mesma prova, a carioca Lídia Cruz ficou com a prata.

Com estas medalhas o Brasil ocupa a 6ª colocação do quadro de medalhas da competição, com o total de 10 ouros, 12 pratas e nove bronzes.

