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FÓRMULA 1 Gabriel Bortoleto lamenta desempenho no classificatório: "Não estive 100% confiante" A prova deste domingo (13) será a primeira do circuito de Madring

O brasileiro Gabriel Bortoleto lamentou o desempenho durante o classificatório da manhã deste sábado (12), do GP da Espanha. O piloto da Audi foi eliminado no Q2 e terminou com a 12ª posição no grid de largada. Em entrevista ao SporTV, ele afirmou que não teve confiança no carro no circuito de Madring.

"Acho que no final de semana eu não estive 100% confiante com o carro igual estive nos últimos cinco finais de semana. Pista nova, para todo mundo é difícil, mas eu não sei se a gente começou na direção certa".

Durante a classificação, Bortoleto conseguiu um bom desempenho no Q1 e rapidamente conquistou uma posição entre os 16 melhores. Ele saiu apenas uma vez para a pista e ainda conseguiu o 10º melhor tempo, o que também seria o suficiente se tivesse repetido no Q2.

"Eu acredito que hoje tinha mais na mesa. Acho que tinha mais potencial do carro, um Q3 era possível se eu tivesse acertado a volta".

A prova deste domingo (13) será a primeira do circuito de Madring. A Fórmula 1 está retornando a Madri após 45 anos e alguns pilotos tiveram dificuldades na pista durante os treinos. No TL3, por exemplo, Lewis Hamilton, Alexander Albon e Oliver Bearman registraram incidentes.

Além das dificuldades da nova pista, o brasileiro projetou outros possíveis desafios para o Grande Prêmio da Espanha. "Acredito que vamos sofrer um pouco. Decidimos não salvar um dos pneus duros, então temos só um sobrando".

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