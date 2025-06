Gabriel Bortoleto tem passaporte furtado na Suíça antes de viagem para o GP do Canadá

A- A+

O brasileiro Gabriel Bortoleto, novato da Sauber na Fórmula 1, teve seu passaporte furtado na semana passada na Suíça, antes da viagem para Montreal, onde será realizado o Grande Prêmio do Canadá neste fim de semana.



Não se tratou de um assalto. A mochila do piloto foi furtada de seu carro em Zurique, durante um jantar. A equipe de Bortoleto solucionou rapidamente a questão dos documentos, e o piloto já está em solo canadense, se preparando para os treinos, que começam nesta sexta-feira. A corrida será no domingo.



"Eu tinha ido jantar um dia na Suíça e acabou que abriram o carro e pegaram minha mochila. Estava com os meus passaportes, tudo lá dentro. Computador, todos os meus materiais de corrida. Foi um caos... Deu tudo certo no final", relatou Bortoleto à Band.





A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, após 15 dias de pausa, com o Grande Prêmio do Canadá, décima etapa da temporada. Oscar Piastri, da McLaren, lidera o campeonato com 186 pontos e cinco vitórias. Lando Norris, seu companheiro de equipe, aparece em segundo com 176 pontos.



Max Verstappen está em terceiro lugar, com 137 pontos. Fernando Alonso ocupa a 18ª posição, com dois pontos. Bortoleto ainda não pontuou e está em 19º. Na última corrida, o Grande Prêmio da Espanha, ele conquistou sua melhor colocação na temporada, com o 12º lugar.



No Mundial de Construtores, a McLaren lidera com 362 pontos. A Ferrari é a segunda colocada, com 165, seguida pela Mercedes, com 159. A Red Bull aparece em quarto lugar, com 144, e a Williams fecha o top 5, com 54 pontos.

