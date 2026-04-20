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LUTO

Gabriel Brazão deve desfalcar o Santos contra o Coritiba após morte do pai

Como forma de homenagem, clube alvinegro anunciou que prestará um minuto de silêncio antes da partida

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José Roberto Resende Brazão, pai do goleiro Gabriel Brazão, morreu nesta segunda-feira (20)José Roberto Resende Brazão, pai do goleiro Gabriel Brazão, morreu nesta segunda-feira (20) - Foto: Reprodução / X / Santosfc

O Santos deve ter um importante desfalque no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, quarta-feira, diante do Coritiba, na Vila Belmiro. O pai do goleiro Gabriel Brazão morreu nesta segunda-feira e o clube o liberou.

"O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de José Roberto Resende Brazão, pai do nosso goleiro Gabriel Brazão. Desejamos muita força aos familiares, amigos e, principalmente, ao nosso atleta. A nação santista está junto com você neste momento difícil, Brazão."

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O Santos revelou a triste notícia e anunciou que prestará um minuto de silêncio em homenagem ao pai do jovem goleiro antes de a partida com os paranaenses começar na Vila Belmiro.

Brazão havia recebido algumas críticas por causa dos gols sofridos na derrota por 3 a 2 para o Fluminense, neste domingo, pelo Brasileirão. Após a confirmação da morte do pai, nesta segunda, muitos torcedores pediram desculpas ao goleiro nas redes sociais e prestaram solidariedade.

"Você merece tudo de melhor pela sua responsabilidade, foco, fé e força. Sempre nós conversamos sobre isso e você determinou nisso. Um abração, beijo, te amo", disse José Roberto Rezende Brazão, já internado lutando pela vida, ao goleiro, em emocionante vídeo postado pelo Santos.

 


 

 

Brazão vai definir se joga contra o Coritiba para prestar homenagem ao pai ou se não terá condições psicológicas de entrar em campo. Desta maneira, o técnico Cuca optaria por Diógenes, o reserva imediato

 

 

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