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LUTO Gabriel Brazão deve desfalcar o Santos contra o Coritiba após morte do pai Como forma de homenagem, clube alvinegro anunciou que prestará um minuto de silêncio antes da partida

O Santos deve ter um importante desfalque no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, quarta-feira, diante do Coritiba, na Vila Belmiro. O pai do goleiro Gabriel Brazão morreu nesta segunda-feira e o clube o liberou.



"O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de José Roberto Resende Brazão, pai do nosso goleiro Gabriel Brazão. Desejamos muita força aos familiares, amigos e, principalmente, ao nosso atleta. A nação santista está junto com você neste momento difícil, Brazão."

O Santos revelou a triste notícia e anunciou que prestará um minuto de silêncio em homenagem ao pai do jovem goleiro antes de a partida com os paranaenses começar na Vila Belmiro.



Brazão havia recebido algumas críticas por causa dos gols sofridos na derrota por 3 a 2 para o Fluminense, neste domingo, pelo Brasileirão. Após a confirmação da morte do pai, nesta segunda, muitos torcedores pediram desculpas ao goleiro nas redes sociais e prestaram solidariedade.



"Você merece tudo de melhor pela sua responsabilidade, foco, fé e força. Sempre nós conversamos sobre isso e você determinou nisso. Um abração, beijo, te amo", disse José Roberto Rezende Brazão, já internado lutando pela vida, ao goleiro, em emocionante vídeo postado pelo Santos.

Para sempre, o seu melhor amigo. Estamos com você, Brazão. pic.twitter.com/hmEUCgNOEa — Santos FC (@SantosFC) April 20, 2026





Brazão vai definir se joga contra o Coritiba para prestar homenagem ao pai ou se não terá condições psicológicas de entrar em campo. Desta maneira, o técnico Cuca optaria por Diógenes, o reserva imediato

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de José Roberto Resende Brazão, pai do nosso goleiro Gabriel Brazão.



Desejamos muita força aos familiares, amigos e, principalmente, ao nosso atleta. A nação santista está junto com você neste momento difícil, Brazão. pic.twitter.com/IiI2DsdNep — Santos FC (@SantosFC) April 20, 2026

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