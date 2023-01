A- A+

Futebol Gabriel celebra parceria com Vagner Love no ataque do Sport Atacante marcou um gol no triunfo do Leão por 2x0 diante do Petrolina, na Ilha do Retiro

Na vitória do Sport por 2x0 diante do Petrolina, no último sábado (14), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano, Gabriel Santos conseguiu realizar dois objetivos. O primeiro, o de balançar as redes pela primeira vez com a camisa rubro-negra. O outro, o de atuar ao lado de Vagner Love.



“Já assisti ele e fico feliz de jogar ao lado dele. É um cara experiente e tem me ajudado bastante. Até brinquei com ele depois do jogo que esperava fazer tabelinha com ele e fui abençoado com um gol também. A sensação foi boa. Foi um gol importante, ainda mais dentro de casa, diante do torcedor e com uma atmosfera boa”, afirmou.





Gabriel começou o jogo como titular, enquanto Vagner Love entrou no segundo tempo. Foram alguns minutos com a dupla junta, antes do primeiro ser substituído aos 29 minutos por Igor Cariús. Do banco, o atleta viu Love fechar a conta, decretando o triunfo.

