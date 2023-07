A- A+

Futebol Gabriel cita jogo diante do Operário-PR, dono da melhor defesa da Série C, como um dos mais difíceis Paranaenses sofreram apenas oito gols em 14 partidas da competição e enfrentam o Timbu no sábado (29), no Germano Kruger

De olho em se aproximar ainda mais da classificação ao quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico terá pela frente o time que tem a melhor defesa da competição, o Operário-PR. Vice-líder do torneio, o clube tomou apenas oito gols em 14 partidas. O duelo entre as equipes será sábado (29), no Germano Kruger.





“Sabíamos que teríamos os confrontos mais difíceis na parte final do campeonato. Enfrentaremos uma equipe bastante qualificada, uma das melhores. Mas vamos ao embate. Se conseguirmos os três pontos, vamos ultrapassá-los na tabela, ficando mais confortável para garantir a classificação”, afirmou o meia Gabriel Santiago.



No Náutico, o meia já fez tanto sua função de origem como também a de ponta. “O importante é ajudar a equipe, independente da posição. Minha posição favorita é como meia, mas já joguei como atacante de beirada e me sinto confortável. Vou me adaptar o máximo possível para desempenhar meu papel”, frisou.

O Náutico é o sexto colocado da Série C, com 23 pontos. Caso ganhe do Operário-PR, em segundo, com 25, o clube pode até mesmo chegar à vice-liderança. Para isso, será preciso secar também Amazonas (3º, com 25), Botafogo-PB (4º, com 24) e Volta Redonda (5º, com 23), nos jogos contra Figueirense, Manaus e Altos, respectivamente.



