Gabriel Delfim pega três pênaltis, Atlético-MG elimina Santos e jogará semifinal da Sul-Americana

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O Santos está fora da Copa Sul-Americana, depois de perder para o Atlético-MG no tempo normal por 4 a 2 e nos pênaltis por 3 a 1, nesta quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O goleiro Gabriel Delfim foi o herói do jogo com três defesas. No primeiro jogo, na Vila Belmiro, o time santista havia vencido por 2 a 0.



O semifinalista Atlético espera o vencedor do duelo entre Cienciano e Montevideo City Torque, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Uruguai. No primeiro confronto, no Equador, o time casa venceu por 2 a 0.



A vantagem do Santos obtida na Vila Belmiro diminuiu logo aos 18 segundos, quando Bernard aproveitou falha da zaga santista para abrir o placar. O gol relâmpago atordoou o time paulista, que viu os mineiros, empurrados pela torcida, pressionarem bastante.



Aos poucos, o Santos colocou a bola no gramado e tentou se impor no ataque, mas os erros de passes e finalizações permaneceram. O Atlético se posicionou no contra-ataque e conseguiu o segundo gol, aos 20 minutos, quando Fred escapou pela meia direita e cruzou para o aproveitamento de Reinier, que bateu na bola com categoria.



Apesar do final da vantagem no placar agregado, o Santos manteve a calma e se posicionou no campo de ataque, mas pouco produziu para assustar o goleiro Gabriel Delfim. Aos 29, Rollheiser bateu falta pela direita e Lyanco tocou de cabeça para a própria meta: 2 a 1.





O jogo ficou aberto. E o talento de Reinier mais uma vez foi o destaque. O meia foi lançado por Renan Lodi e tocou com muita categoria, deslocando Brazão: 3 a 1.



Depois do intervalo, o Atlético-MG voltou sem Reinier, que sofreu com dores na coxa direita. Já o Santos teve a presença de Arthur na tentativa de melhorar a saída de bola e Lucas Veríssimo, que substituiu Luan Peres (com cartão amarelo).



O Santos começou melhor a etapa final. Logo aos seis minutos, Gabriel Barbosa obrigou Gabriel Delfim a fazer grande defesa. UM cruzamento de Rony pela direita também levou perigo à meta mineira. A resposta do Atlético veio só aos 13 minutos, com chute forte de Cuello defendido por Brazão.



Mas o Santos seguiu no domínio e Lucas Veríssimo quase marcou, de cabeça, após cobrança de escanteio. Aos 18, Gabriel Delfim apareceu mais uma vez muito bem, ao defender chute de Bontempo. Sobrou os contra-ataques para o Atlético, que concentrava as jogadas pelo lado direito com Cuello.



Mas o talento de Gabriel Barbosa desequilibrou a favor do Santos, aos 27 minutos. Lançado, o atacante dominou a bola com categoria e bateu de trivela na saída de Gabriel Bonfim para fazer o segundo gol santista.



O gol abalou o Atlético e os 40 mil torcedores que lotaram a Arena MRV. Mesmo assim, o time mineiro procurou o ataque, exigiu defesas de Brazão e conseguiu o quarto gol, aos 47 minutos, com Cuello: 4 a 2. E a decisão da vaga foi para os pênaltis.



Scarpa, Igor Gomes e Borbas marcaram para o Atlético. Brazão defendeu chute de Fred. Pelo Santos, Bontempo marcou para o Santos, mas Gabriel Delfim defendeu cobranças de Gabriel Barbosa, João Schmidt e Arthur.

Ficha técnica



Atlético-MG 4 (3) X 2 (1) Santos



Atlético-MG - Gabriel Delfim; Alan Franco (Gustavo Scarpa), Lyanco (Borbas), Vitão e Renan Lodi; Maycon (Igor Gomes), Kevin Castaño, Tomás Cuello e Reinier (Cassierra); Fred e Bernard (Natanael). Técnico: Eduardo Domínguez.



Santos - Gabriel Brazão; Rodinei (Igor Vinícius) , Willian Arão, Luan Peres (Lucas Veríssimo) e Gonzalo Escobar; Gustavo Henrique (Arthur), João Schmidt, Benjamín Rollheiser (Oliva) e Gabriel Bontempo; Rony (João Ananias) e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.



Gols - Bernard aos 18 segundos, Reinier aos 20, Lyanco aos 29 e Reinier aos 41 minutos do primeiro tempo. Gabriel Barbosa aos 27 e Cuello aos 47 do segundo.

Cartões amarelos - Rodinei e Luan Peres.

Árbitro - Facundo Tello (ARG).

Renda - R$ 3.456.008,26.

Público - 40.013 torcedores.

Local - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

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