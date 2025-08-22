A- A+

Futebol Gabriel destaca evolução do Sport e projeta pontuação para equipe deixar o Z4 Goleiro rubro-negro ressaltou união do elenco e afirma que time tem condições de competir de igual para igual com qualquer adversário

Titular do Sport desde sua chegada na segunda janela de transferências, o goleiro Gabriel Vasconcellos destacou a evolução da equipe e a união do elenco como fatores fundamentais para melhorar a sequência na Série A do Campeonato Brasileiro. O atleta apontou que o grupo vive um processo de amadurecimento dentro e fora de campo, chegando a projetar a pontuação que, na visão dele, pode livrar o Leão da zona de rebaixamento. A equipe está na lanterna, com 10.

“Vejo um time competitivo, que disputa de igual para igual contra qualquer adversário. Há um sentimento coletivo muito forte: quando vencemos, todos comemoram juntos; quando perdemos pontos, todos sofrem. Isso mostra que o clube está em evolução”, afirmou Gabriel.

Um dos temas abordados foi a recorrência de gols sofridos pelo Sport após os 40 minutos do segundo tempo, o que custou pontos importantes na tabela. Para o goleiro, porém, a equipe precisa lidar com os fatos, não com hipóteses. Além disso, indicou a pontuação que imagina necessária para livrar o time da queda.

“É difícil trabalhar com o ‘se’. Se tivéssemos sete pontos a mais, a situação seria outra, mas o que temos é a pontuação atual. Nosso objetivo é claro: alcançar 40 ou 42 pontos para permanecer na Série A. Precisamos entender o que pode ser feito de diferente e trabalhar para melhorar”, explicou.

Visão coletiva

Mesmo elogiado pela torcida, especialmente após a vitória sobre o Grêmio, Gabriel evitou avaliações pessoais.

“Não me sinto confortável em falar de mim. Futebol não é individual, é coletivo. Prefiro olhar para o time como um todo, porque estamos em processo de evolução em todas as áreas”, afirmou.

Foco no presente

Emprestado pelo Vitória até o fim do ano, o goleiro reconheceu o carinho da torcida e o desejo dos rubro-negros por sua permanência em 2026. No entanto, reforçou que o foco está na missão atual.

“Eu e minha família estamos muito felizes em Recife. Fomos recebidos de braços abertos e me sinto em casa aqui. Mas é difícil pensar no futuro agora, porque estamos totalmente envolvidos no objetivo de manter o clube na Série A”, disse.

Jogo do Palmeiras

O próximo desafio do Sport será contra o Palmeiras, em São Paulo, na segunda-feira. Gabriel reconheceu a força do adversário, mas garantiu que o time está pronto para competir.

“Sabemos que o Palmeiras é um dos maiores clubes do Brasil e candidato ao título, mas vamos para lá para competir de igual para igual, como temos feito. O torcedor pode acreditar porque o time tem mostrado entrega, organização e espírito competitivo”, projetou.

Disputa no gol rubro-negro

Gabriel também comentou sobre a disputa por posição com Caíque França.“A relação é excelente. O futebol exige competitividade em todas as posições, e no gol não é diferente. Isso eleva o nível do clube e faz bem para todo mundo”, destacou.

