Futebol Gabriel Galhardo celebra reedição de parceria com o irmão e diz que quer marcar época no Santa Cruz Volante de 31 anos já atuou com Thiago Galhardo no Bangu e no Ceará e espera ajudar o Tricolor na luta pelo acesso à Série D

Mais um Galhardo no Arruda. O Santa Cruz apresentou nesta sexta-feira (4) o volante Gabriel Galhardo, de 31 anos, irmão do centroavante Thiago Galhardo. Na chegada ao Tricolor, o reforçou celebrou a reedição da parceria familiar e frisou que deseja “marcar época” no clube.





Parceria



“Poder jogar com meu irmão de novo é muito bom. Eu fico muito feliz e espero que a gente mantenha a tradição. Nós jogamos por dois campeonatos no Bangu e em ambos nós chegamos à semifinal. Então, se a gente repetir (na Série D), nós teremos atingido o objetivo”, declarou, negando que a vinda para o Santa tenha acontecido exclusivamente por conta do irmão.

“Nunca teve influência do Thiago na questão de contratação, nada disso. Claro que é uma motivação a mais estar trabalhando com ele, mas só o fato de ser o Santa Cruz já é motivador suficiente. Temos um desejo imenso de poder alcançar os objetivos juntos pelo clube e eu acho que isso é muito possível dado todo o elenco, estrutura e suporte”, explicou.

“Já tiveram conversas anteriores com o Santa. O clube é gigante e poder participar dessa volta ao cenário nacional é importantíssimo. É um prazer imenso vestir essa camisa. Estou honrado e espero colaborar bastante para voltar com o Santa para onde ele merece estar, no topo do cenário nacional”, completou.

O jogador já esteve no mesmo clube do irmão em duas oportunidades. A primeira foi em 2012, no Bangu. A segunda, em 2019, no Ceará. Gabriel também vestiu as camisas de XV de Piracicaba, Pouso Alegre, Olaria e Patrocinense.



"Marcar época"

“A minha ideia aqui no Santa Cruz, sinceramente, é marcar a época mesmo. Estou na melhor fase da minha carreira. Nos últimos dois anos, eu fiz 60, 65 jogos. Estou muito feliz porque hoje a nossa longevidade como atleta tem sido cada vez maior. Você vê agora os jogadores aposentando com 38, 39 anos. Tenho o sonho de chegar com o Santa Cruz no topo. É um clube gigante, de torcida apaixonada. Estou ansioso para estrear e ter a torcida presente. Sei que a cobrança é muito grande, mas todo grande desafio tem isso. Quero fazer história com essa camisa. Tenho muito a acrescentar ao clube e o clube ainda mais na minha vida”, declarou.

Mesmo ansioso pela estreia, Gabriel não estará em campo neste sábado (5), contra o ABC, no Arruda, no último amistoso antes da estreia na Série D, no dia 13 abril, contra o Treze, na Paraíba.

“Tive uma lesão no meu último clube e fiquei um tempo sem treinar. Ainda não estarei pronto para amanhã porque como fiquei esse tempo sem treinar seria arriscado, precipitado. Mas estou fazendo o trabalho de transição, readaptação, para semana que vem estar 100% com o grupo e pronto para estrear na Série D”, finalizou.

