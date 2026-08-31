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FUTEBOL INTERNACIONAL

Gabriel Jesus chega à Espanha para assinar com o Barcelona: "Vontade de marcar muitos gols"

Atacante assinará com o clube catalão por duas temporadas

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Gabriel Jesus em ação pelo ArsenalGabriel Jesus em ação pelo Arsenal - Foto: Glyn Kirk /AFP

Gabriel Jesus relutou o quanto pôde nas investidas do Napoli pelo sonho de acertar com um gigante europeu.

Nesta segunda-feira, o atacante de 29 anos, que estava sem espaço no Arsenal, desembarcou na Espanha para assinar por duas temporadas com o Barcelona e não escondeu sua motivação e alegria.

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Assim que deixou o saguão do aeroporto da Catalunha, Gabriel Jesus se deparou com muitos jornalistas e, sorridente, não conseguia disfarçar sua emoção por acertar com o poderoso clube catalão.

Por causa de uma lesão no joelho, ele perdeu muitos jogos no Arsenal na temporada passada e agora quer a volta por cima.

Gabriel Jesus vem atuando com destaque desde que chegou ao ArsenalGabriel Jesus em ação pelo Arsenal. Foto: Adrian Dennis / AFP


Fazendo o símbolo de telefonar para sua mãe, comemoração característica de quando vai às redes adversárias, o atacante chegou confiante em dar muitas alegrias à torcida catalã. Questionado como se sentia, logo abriu o sorriso.

"Estou muito feliz, muito contente", disse. Os jornalistas ainda queriam saber o que esperar do ex-camisa 9 do Arsenal e ouviram o que a torcida espera do reforço. "Vontade de marcar muitos gols. O meu joelho? Está perfeito", garantiu.

 

Os exames médicos ocorrem ainda nesta segunda-feira, antes de Gabriel Jesus acompanhar o jogo do time diante do Rayo Vallecano no Camp Nou. Depois de todas as investidas frustradas em Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, o brasileiro deve ser o principal nome contratado para o ataque.

A fama de carrasco do Real Madrid já deixa os futuros torcedores na expectativa pelo grande clássico espanhol e do mundo. Gabriel Jesus enfrentou o time merengue em quatro oportunidades, anotou três vezes e ainda deu uma assistência.

 

 

 

 

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