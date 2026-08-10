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FUTEBOL INTERNACIONAL Gabriel Jesus dá aval para deixar o Arsenal e acerta preferência por gigante italiano Atacante brasileiro vê com bons olhos transferência para o Napoli, mas clube precisa concretizar saídas antes de apresentar proposta

Gabriel Jesus deu sinal verde para uma transferência ao Napoli e colocou o clube italiano no topo de suas preferências para a sequência da carreira. Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, o atacante brasileiro vê com bons olhos uma experiência na Serie A, mas a operação depende de uma série de saídas no atual elenco napolitano.

O principal obstáculo neste momento é financeiro. Depois de investir 86,5 milhões de euros em reforços nesta janela, o Napoli precisa reduzir sua folha salarial e arrecadar com vendas antes de apresentar uma proposta formal ao Arsenal.

Por isso, a possível contratação de Gabriel Jesus está diretamente relacionada à saída de Romelu Lukaku. O belga já teria chegado a um acordo com o Fenerbahçe e aguarda agora um entendimento entre os clubes.

Lukaku, atacante do Napoli. Foto: Gabriel Bouys/AFP

Inicialmente, o Napoli pretendia receber 12 milhões de euros pelo atacante, mas reduziu a pedida e admite fechar o negócio por um valor entre 7 milhões e 8 milhões de euros, incluindo bônus.

Há uma curiosidade na operação: o próprio Fenerbahçe também monitora Gabriel Jesus. A preferência do brasileiro, entretanto, seria pelo Napoli.

A situação contratual de Gabriel Jesus também pode facilitar as conversas.

O atacante de 29 anos tem apenas mais um ano de vínculo com o Arsenal, cenário que reduz a margem dos ingleses para exigir um valor elevado pela transferência.



Uma das possibilidades discutidas é um empréstimo com obrigação de compra, permitindo que o Napoli dilua o investimento.





Gabriel Jesus, atacante do Arsenal. Foto: Adrian Dennis / AFP

A saída representaria o fim de um ciclo de quatro temporadas do brasileiro no Arsenal. Contratado junto ao Manchester City em 2022, Gabriel Jesus chegou a Londres como um dos protagonistas do projeto de reconstrução dos Gunners, mas perdeu espaço nas últimas temporadas.

Em 2025/26, o camisa 9 disputou apenas 14 partidas pela Premier League e marcou um gol.

Lukaku não é o único jogador que pode abrir espaço financeiro para a chegada do brasileiro. O Napoli também negocia uma possível venda de Noa Lang ao Ajax.

Os italianos inicialmente pediram 30 milhões de euros pelo holandês, mas já aceitariam discutir uma transferência por aproximadamente 25 milhões de euros, além de bônus.

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