Gabriel Jesus e Martinelli jogam bem e Arsenal obtém vaga na semifinal da Copa da Liga Inglesa
Com o resultado, a equipe londrina vai enfrentar o Chelsea na luta pela vaga na final da competição. Na outra semifinal, o duelo vai reunir Newcastle e Manchester City
Após 11 meses sem iniciar como titular, o brasileiro Gabriel Jesus ajudou o Arsenal a eliminar o Crystal Palace, nos pênaltis (8 a 7), após 1 a 1 no tempo normal, nesta terça-feira, em Londres, para garantir uma vaga na semifinal da Copa da Liga Inglesa.
Com o resultado, a equipe londrina vai enfrentar o Chelsea nos dias 13 de janeiro e 8 de fevereiro na luta pela vaga na final da competição. Na outra semifinal, o duelo vai reunir Newcastle e Manchester City.
Em um jogo único e sem vantagem para qualquer lado, o Crystal Palace tentou surpreender ao fazer forte marcação na saída de bola do Arsenal, que só foi ter o domínio total da partida a partir dos dez minutos.
Mesmo com a bola maior parte do tempo, o Arsenal pouco produzia de perigo no ataque. A melhor opção era pela esquerda, onde Gabriel Martinelli levava vantagem sobre Canvot.
Quando ameaçou, o Arsenal teve pela frente a boa atuação de Benítez. O goleiro argentino impediu o gol de Madueke, aos 21 minutos, e fez grande defesa na cabeça de Gabriel Jesus, aos 24. E tinha mais. Aos 39, Benitez voltou a frustrar Madueke, ao fazer mais uma bela defesa.
A pressão do Arsenal foi intensa nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 42, Martinelli passou mais uma vez por Canvot e cruzou na cabeça de Timber, que errou o alvo.
A nota triste foi a contusão de Gabriel Martinelli nos instantes finais do primeiro tempo, após choque com Canvot. O brasileiro acabou substituído, com forte dores na perna esquerda. O brasileiro voltou para o segundo tempo, mas acabou substituído aos 13 minutos.
O jogo teve panorama completamente diferente na etapa final. O Crystal Palace veio agressivo e passou a dominar o meio de campo Lerma e Wharton tiveram chances antes dos 15 minutos.
Com a necessidade de melhorar a equipe, Mikel Arteta colocou em campo os titulares Odegaard e Saka. O Arsenal só voltou a assustar aos 24 minutos, em nova cabeça perigosa de Gabriel Jesus. O atacante teve nova chance, aos 30, mas mandou por cima do travessão.
O jogo ficou aberto e as duas equipes se revezavam no ataque. Aos 35, o Arsenal abriu o placar após cobrança de escanteio pela direita. O zagueiro Lacroix marcou contra, depois de confusão na área.
O jogo continuou disputado, com as duas equipes no ataque. E o empate do Crystal Palace veio com o oportunismo de Guéhi: 1 a 1. No último lance aos 56 minutos, ainda houve tempo para a sétima defesa de Benítez.
Na disputa por pênaltis, os times empataram nas primeiras cinco cobranças, sem erros. Na oitava cobrança, Kea defendeu a cobrança de Le Croix dando a vaga para o Arsenal.