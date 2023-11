A- A+

Seleção Brasileira Gabriel Jesus ganha nova chance com Diniz após passar em branco nos últimos jogos pela seleção Na ausência de Richarlison, centroavante é preparado para encarar a Argentina, mas segue com dificuldades de ser o "homem-gol" do Brasil

O último treino do Brasil confirmou a volta de Gabriel Jesus como titular no ataque na vaga de Vini Jr. O jogador do Arsenal foi preparado para estar à disposição contra a Argentina depois de se recuperar de uma lesão na coxa direita e não enfrentar a Colômbia.

Será a segunda oportunidade do atacante do Arsenal iniciar uma partida com Fernando Diniz após a derrota para o Uruguai. Nos jogos contra Venezuela, Peru e Bolívia, Jesus também entrou, e passou em branco.

Pela seleção, o último gol de Gabriel Jesus foi em junho do ano passado, na goleada por 5 a 1 no amistoso contra a Coréia do Sul, quebrando um jejum que vinha desde a final da Copa América de 2019. Na Copa do Mundo, também saiu zerado e lesionado. Na ocasião, era reserva de Richarlison, que dessa vez não foi convocado devido à má fase.

— Na minha opinião, ele (Jesus) é um dos melhores centroavantes do mundo e é uma grande pessoa. Espero que aqui no Brasil também dê certo nossa parceria e que consigamos trazer alegria para os brasileiros — , disse atacante Martinelli, que segue na equipe ao lado de Jesus.

A outra mudança confirmada por Diniz é a entrada de Carlos Augusto no lugar de Renan Lodi, na lateral esquerda. O restante da equipe é a mesma formação que perdeu da Colômbia. Vale lembrar que além de Vini Jr a seleção não tem Neymar, machucado. Na visão de Martinelli, a oscilação recente da Seleção Brasileira faz parte de um processo, ainda mais tendo em vista a quantidade de jovens.

— Se pegar um por um, todos os jogadores daqui atuam em grandes clubes, com grandes responsabilidades. Se jogamos pelo Brasil, sabemos o peso que carregamos. A gente tem que tentar dar nosso melhor em campo, com alegria. É um processo, é time novo, jovem. Todos sabemos da pressão que é e do orgulho de vestir essa camisa. Vamos seguir nos doando, que as coisas vão funcionar.

