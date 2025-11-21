A- A+

FUTEBOL Gabriel Jesus revela desejo de voltar ao Palmeiras e mira título da Libertadores e Mundial Jogador vestiu a camisa do clube paulista entre as temporadas de 2015 e 2017

O atacante Gabriel Jesus revelou a vontade de voltar a jogar pelo Palmeiras no futuro. Ele defendeu a equipe alviverde entre os anos de 2015 e 2017. O jogador está no Arsenal desde 2022. Depois de grave lesão sofrida há dez meses, o atleta foi liberado para retornar aos gramados.

Com contrato em vigência com os ingleses até julho de 2027, o artilheiro não escondeu o sonho de defender novamente o time paulista. "O meu desejo é esse. E o desejo do Palmeiras acredito que também. Então, vai acontecer. Quando, eu não sei. Só Deus sabe", disse Gabriel Jesus em entrevista ao site Ge.

Entre os objetivos que ainda tem na carreira, centroavante citou a conquista da Copa Libertadores da América e do Mundial pelo Palmeiras.

"Como jogador, eu tenho o sonho da Copa. Eu tive o gosto, duas vezes, de estar na Copa. Na Europa, uma Champions. Também tive o gosto amargo de chegar em uma final e acabar não conquistando, uma semifinal e ser eliminado do jeito que foi, contra o Real Madrid. E o Palmeiras também. Conquistar uma Libertadores, quem sabe o Mundial. Tem esses sonhos aí como profissional. São pequenos, hein? Tem que sonhar alto. Mas eu sou muito realizado na minha vida, sou muito grato. Tanto profissionalmente quanto ainda mais pessoalmente", prosseguiu.

Gabriel Jesus afirmou que será difícil vestir a camisa de outra equipe no futebol brasileiro. "A minha prioridade é 100% o Palmeiras. Eu já falei que voltaria para o Brasil um dia e jogaria no Palmeiras. Essa é a minha vontade e é a única coisa em que eu me vejo: jogando no Palmeiras no Brasil", reforçou.

"Eu tenho muita gratidão, o Palmeiras também mostra ter muita gratidão por mim. O carinho é incrível dos dois lados. Muitos profissionais que lá ainda estão, desde que eu saí, eu vou lá, abraço, converso. Eu acredito que, quando vou lá, a maioria das pessoas fala: 'Tem que voltar'. Acelera um pouco o coração, e a gente controla", afirmou.

O atacante também comentou sobre a expectativa a respeito da final da Copa Libertadores da América, entre Palmeiras e Flamengo. A decisão acontece no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

"Como torcedor a gente tem três. Aí tem mais uma oportunidade agora de se tornar o maior brasileiro. Vamos ver, é uma briga grande. Minha torcida me dói um pouco, porque eu tenho alguns amigos no Flamengo. Inclusive, joguei com o Filipe Luís, com o Alexsandro, com o Danilo, com o (Rodrigo) Caio também. E com o Jorginho, que é parceiraço, estava aí comigo. Eu estava falando com ele isso ontem. Mas... Palmeiras, né? Minha torcida é exclusiva para o Palmeiras", complementou.

