Gabriel Jesus revela recusa ao Flamengo antes de saída do Arsenal: "Eu sou Palmeiras"

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Gabriel Jesus vive um ótimo começo de trajetória no Barcelona e vem se destacando com a camisa do clube espanhol após um momento de baixa em seu antigo clube, o Arsenal. Porém, antes de sua ida à Catalunha, o atacante recusou uma abordagem do Flamengo.



Em entrevista à Band, o jogador afirmou que houve contatos do time carioca antes de sua saída do futebol inglês, mas que sua identificação com o Palmeiras, time que o revelou, falou mais alto, e ele não abriu conversas sobre uma possível transferência.



"Quiseram falar comigo, mas eu, com toda a educação, falei: 'Eu agradeço bastante o contato, mas, assim como tem cria da base do Flamengo que vocês querem que volte, eu também sou cria do Palmeiras'", contou o atacante.





Gabriel Jesus ainda se declarou ao Palmeiras e afirmou que uma volta ao futebol brasileiro será para vestir a camisa palmeirense. Revelado no clube paulista, ele soma 83 jogos e 28 gols pela equipe, além de ter conquistado a Copa do Brasil de 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016.



"Eu sou Palmeiras, minha cabeça é Palmeiras, 100% Palmeiras numa possível volta. Não sei quando", afirmou o jogador.



"Certamente, uma volta para o Brasil é Palmeiras. Aí a gente vê da forma que vai ser, mas será Palmeiras", completou o atacante



Por fim, Gabriel Jesus destacou seu começo no Barcelona e afirmou que pretende permanecer no clube por um longo tempo. Aos 29 anos, ele soma quatro gols em oito jogos neste começo de passagem pelo time espanhol.



"Hoje eu sou um jogador muito feliz do Barcelona, tenho um contrato com o Barcelona e quero cumprir o contrato e, se Deus quiser, performar e estender", finalizou.

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