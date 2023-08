Gabriel Leite ressalta "responsabilidade" de substituir Vagner contra o Brusque

A- A+

Com a suspensão de Vagner, caberá a Gabriel Leite assumir a meta do Náutico no decisivo jogo contra o Brusque, sábado (19), fora de casa, pela penúltima rodada da primeira fase da Série C. Será a primeira vez que o goleiro vai entrar em campo com a camisa alvirrubra. Em coletiva realizada nesta quarta-feira (16), ele não escondeu a alegria pela oportunidade, mas ressaltou a grandeza do desafio.

“É uma alegria muito grande para mim estar no Náutico, representando essas cores e entrar numa partida como essa (diante do Brusque). Além de uma alegria, é de uma responsabilidade muito grande por ter que substituir o Vagner, que vem fazendo uma grande temporada e é um grande goleiro,” relatou o arqueiro.

No Náutico, Gabriel está reencontrando o técnico Bruno Pivetti, com quem trabalhou na Ferroviária, em 2018. Questionado sobre o treinador, o goleiro não poupou elogios. Além disso, acredita que o comandante tem tudo para fazer um belo trabalho à frente do Timbu.

"Eu conheço o Pivetti há alguns anos, trabalhei com ele. É um grande pensador do futebol, um cara que está sempre se atualizando, é muito inteligente. Acredito que ele vai fazer um grande trabalho à frente do Náutico, e espero que esse trabalho bem feito traga resultados para nós", pontuou.

Atual 9º colocado da Série C, o Náutico segue se preparando para encarar o Brusque. O confronto acontece neste sábado, às 16h, no Augusto Bauer. O Alvirrubro precisa dos três pontos para depender apenas de si na última rodada perante o São Bernardo, nos Aflitos.

