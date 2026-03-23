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FUTEBOL Gabriel Magalhães acusa dores no joelho e é cortado de amistosos da seleção brasileira Diferentemente de Alex Sandro e do goleiro Alisson, cortado anteriormente, o zagueiro não será substituído

As baixas na seleção brasileira parecem não ter fim e o técnico Carlo Ancelotti perde seu terceiro convocado para os amistosos contra França e Croácia, quinta-feira e dia 31, respectivamente. Nesta segunda-feira, poucas horas após anunciar o corte do lateral-esquerdo Alex Sandro, a CBF anunciou que o zagueiro Gabriel Magalhães também está fora dos jogos.

"O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, está fora dos amistosos contra França e Croácia. Após o jogo nesse domingo (22) contra o Manchester City, pela final da Copa da Liga Inglesa, o atleta se queixou de dores no joelho direito. Exames de imagem constataram que Gabriel Magalhães não está apto para as partidas desta Data Fifa", informou a CBF.

Diferentemente de Alex Sandro e do goleiro Alisson, cortado anteriormente, o zagueiro não será substituído pelo fato de Ancelotti ter chamado dois defensores a mais quando anunciou a convocação para os amistosos.





Desta maneira, o comandante italiano contará com cinco nomes em Boston e Orlando (onde a seleção brasileira está concentrada), palcos dos amistosos: Bremer, Danilo (atua também como lateral-direito), Ibanez, Léo Pereira e Marquinhos.

O que prometia ser um apronte para a copa do Mundo, servirá de observação ao comandante, que não contará com os titulares Alisson, Eder Militão, Gabriel Magalhães, Caio Henrique, Bruno Guimarães e Endrick.

Os únicos titulares previstos para a Copa do Mundo que atuarão diante de França e Croácia são Marquinhos, Casemiro, Raphinha e Vini Júnior. Matheus Cunha também briga por uma vaga entre os 11 que jogarão desde o início, mas a vaga de centroavante é a mais indefinida e cobiçada, com enorme concorrência.

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