Futebol Gabriel Magalhães cita desafio de enfrentar o Uruguai e analisa briga por espaço na zaga Zagueiro balançou as redes no empate em 1x1 com a Venezuela, em Cuiabá, pelas Eliminatórias Sul-Americanas

O empate do Brasil em 1x1 com a Venezuela, na Arena Pantanal, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026 passou longe de ser um resultado bom para a Seleção. Mas tem um atleta que pode guardar lembranças boas do dia. O zagueiro Gabriel Magalhães marcou o primeiro gol com a camisa amarelinha.

"Eu não estava acreditando ainda. Você fazer um gol pela Seleção jogando em seu país, com toda a torcida, ver a felicidade da sua família, seus amigos, é muito gratificante. Era um sonho para mim vestir a camisa da Seleção. Agora poder estar jogando e ter feito meu primeiro gol...Estou muito feliz", afirmou o defensor.

Gabriel Magalhães tem sido o titular da zaga do Brasil desde o início dos trabalhos do técnico Fernando Diniz. Opção que passa também pelo fato de a Seleção não poder contar com Eder Militão, do Real Madrid, que está machucado.

"A partir do momento que eu entro em campo, tento fazer o meu melhor, aproveitar a oportunidade, aprender com todos que estão ali. Vestir a camisa da Seleção não é para qualquer um. Estou feliz por estar aqui, podendo ter essa oportunidade. Sabemos que Militão é um jogador de muita qualidade e desejo toda a força para ele. Acredito que está se recuperando bem da lesão. A Seleção tem muita competitividade e, sempre que eu estiver aqui, vou tentar fazer o meu melhor", comentou.

O próximo compromisso do Brasil é nesta terça (17), no estádio Centenário, contra o Uruguai, pela quarta rodada das Eliminatórias. Um jogo que marcará um encontro já comum no futebol inglês, entre Gabriel, que joga no Arsenal, e Darwin Núñez, do Liverpool.

“Já joguei contra Darwin Núñez e sei da qualidade dele. Sabemos da qualidade da equipe do Uruguai e vamos com foco total. Será um jogo difícil. Eles têm jogadores de qualidade, assim como nós temos, e acreditamos que podemos conseguir os três pontos. Dos três jogos que jogamos, esse será o mais difícil", apontou.

