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Futebol Gabriel Magalhães elogia Marquinhos e cita "cabeça tranquila" após derrota na Liga dos Campeões Zagueiro do Arsenal ressaltou apoio do companheiro de posição após perder a penalidade que decretou o título do Paris Saint-Germain

Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães estavam em lados opostos há quase um mês, na decisão por pênaltis entre Arsenal e Paris Saint-Germain, valendo o título da Liga dos Campeões. Gabriel perdeu a cobrança decisiva que deu a taça para os franceses. Segundos após o lance, foi consolado justamente pelo colega de seleção. Cena que reforçou a admiração do defensor pelo capitão do Brasil.

“Foi um momento de tristeza. A primeira coisa que ele fez foi me dar um abraço, me deu toda a força. Estou com ele na Seleção há três anos e tenho aprendido sempre. Sou muito fã dele como pessoa e como jogador. Meu carinho por ele aumentou ainda mais após a final da Champions”, afirmou, negando que o lance tenha abalado o emocional para a Copa do Mundo.

“Não tenho o que reclamar. Fiz uma temporada muito boa com o Arsenal, conquistando um título (Campeonato Inglês) após 22 anos. Na final da Champions, só quem bate sabe as consequências. Mas fico feliz de estar na Seleção. A cabeça está tranquila”, contou.

No Arsenal, Gabriel Magalhães foi um dos destaques da temporada. Não somente na defesa, mas também no apoio ao ataque, principalmente nas bolas paradas.

“No clube, a gente trabalha diariamente e quando chega na Seleção não tem tanto tempo assim. Estou tentando ajudar da melhor forma possível para marcarmos de bola parada. Ela pode mudar o jogo. Com certeza, estou tentando passar aos meus companheiros um pouco do que fazemos lá no Arsenal”, apontou.

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